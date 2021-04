Stjerner i milliard-handel: Køber sportshold

NBA-holdet Minnesota Timberwolves skal have nye, kendte ejere

NBA-holdet Minnesota Timberwolves skal have nye ejere. Og det bliver ikke hvem som helst.

Ifølge ESPN har baseball-superstjernen Alex Rodriguez og Walmart-milliardæren Marc Lore købt Timberwolves og WNBA-holdet Minnesota Lynx fra 2023.

Alex Rodriguez, der privat kæmper for at holde sammen på sit forhold med musikeren Jennifer Lopez, og Marc Lore har erhvervet sig basketholdene for den nette sum af 9,5 milliarder kroner.

De navnkundige og pengestærke herrers indtog i Minnesota Timberwolves kommer sikkert ganske kærkomment for fans af NBA-klubben.

Den snart forhenværende ejer, Glen Taylor, har i hvert fald stået model til megen kritik, siden han overtog holdet i 1994.

Blandt de tungtvejende kritikere er Minnesota-legenden Kevin Garnett, der har udtalt sig således:

- Jeg vil aldrig nogensinde have noget at gøre med Glen Taylor igen nogensinde.

Siden Glen Taylor overtog Timberwolves har franchiset kun nået i slutspillet 9 gange. Heraf er det kun lykkedes at vinde to samlede opgør.

Det bedste resultat nogensinde for Timberwolves er en tabt Conference Final i 2003/2004.

