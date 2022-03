Stjernerne hyldede Putin

Olympiske guldvindere viste deres støtte til Vladimir Putin, der fredag holdt storslået fejring af årsdagen for annekteringen af Krim-halvøen

Mens hele den vestlige verden - og store dele af resten af verden - tager afstand fra Ruslands invasion af Ukraine har præsident Vladimir Putin travlt med at fejre sig selv.

Og han mangler tilsyneladende ikke opbakning i Rusland - hverken fra høj eller lav.

Fredag aften fyldte han nemlig VM-stadionet Luzhniki Stadium i Moskva til fejringen af otteårs-dagen for annekteringen af Krim-halvøen. Men der var også rig lejlighed til at fortælle om de aktuelle planer for invasionen i Ukraine.

På de mere end 80.000 siddepladser kunne publikum - nogle af dem tvunget dertil - ikke blot se Putin holde brandtale, men også se nogle af nationens største sportsstjerner vise deres støtte til præsidenten og synge med på den russiske nationalmelodi som showets indledning.

Blandt de tilstedeværende var skøjteløberne Yevgeny Tarasova og Vladimir Morozov, der vandt olympisk sølv i parløb i Beijing samt Victoria Sinitsina og Nikita Katsalapov, der fik sølv i isdans. Der var gymnastik-tvillingerne Dina og Arina Averina, der tilsammen har vundet 23 verdensmesterskaber, Evgeny Rylov, der i sommer i Tokyo vandt to OL-guld. Og der var langrendsløberen Alexander Bolshunov, der i Beijing i februar vandt tre OL-guldmedaljer.

Alle havde de - måske helt tilfældigt... - taget et udpluk af deres medaljer om halsen og skrålede altså med på Den Russiske Føderations Statshymne.

Selv benyttede Putin lejligheden til at forsikre alle om, at de mål omkring Ukraine, man har sat sig i Kreml, også bliver ført ud i livet:

- Vi ved alle, hvad vi skal skal gøre, hvordan vi skal gøre det og til hvilken pris. Og vi vil absolut fuldføre alle vore planer, sagde Vladimir Putin i sin tale.

