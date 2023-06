Stjernes datter blev mobbet: - Hun var oprørt

Datteren skal høre meget for, at basketball-spilleren endnu ikke har vundet et mesterskab i karrieren

Basketball-stjernen Chris Paul har gang i en fremragende karriere i NBA.

Men den 38-årige amerikaner har endnu ikke vundet et mesterskab, selvom han har gjort rigtig mange forsøg.

Og det skal Chris Pauls 10-årige datter høre for, når hun er i skole.

Ja, hun er faktisk blevet mobbet. Det afslører sportsudøveren i podcasten 'The Pivot' ifølge TMZ.

- Der var en lille dreng i skolen, som sagde noget hensynsløst til hende. Det var noget i stil med, at hendes far aldrig ville vinde et mesterskab, indleder Chris Paul, inden han fortsætter:

- Hun var oprørt. Jeg var nødt til at tage en snak med hende, hvor jeg sagde, at der altid vil være nogle mennesker, der har behov for at snakke.

38-årige Chris Paul. Foto: Marcio Jose Sanchez

Det amerikanske medie tilføjer, at Chris Paul blev rørt, da han talte om sin datters ubehagelige oplevelse i skolen.

Men selvom det er ubehageligt for Paul-familien, så er der kun en ting, som faren kan gøre nu, hvis du spørger ham.

- Det er hårdt, men der er ingen, som er hårdere ved mig, end jeg selv er.

- Uanset hvor rasende jeg er, så må det ikke definere mig, vel? Jeg må tilbage til arbejdet.

Chris Paul spiller i øjeblikket for Phoenix Suns, som er et af de bedre hold i NBA. Alligevel blev det heller ikke til et mesterskab i denne sæson, fordi Denver Nuggets sendte amerikaneren og holdkammeraterne ud for nogle uger siden.