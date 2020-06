Stjernetræner i voldsomt udfald mod Trump

- Det er utroligt. Hvis Trump havde en hjerne, selvom den var 99 procent kynisk, ville han sige noget, der kunne samle folk. Men han bekymrer sig ikke om at samle folk. End ikke nu.

- Det handler kun om ham. Det handler kun om, hvad der gavner ham personlig. Det er aldrig om det store billede.

Gregg Popovich ryster nærmest i en blanding af foragt og vrede, da han af The Nation bliver bedt om at forholde sig til USA’s præsident, Donald Trumps, ageren i George Floyd-sagen.

For Trump, der alle dage har været foragtet af Popovich, der er cheftræner for NBA-holdet San Antonio Spurs, kunne have gjort en kæmpe forskel, hvis han havde sagt én sætning.

Black lives matter. Sorte liv betyder noget.

Men det har Donald Trump ikke formået. Og det er så symptomatisk for præsidenten, mener Gregg Popovich.

- Han er ikke bare splittende. Han er en ødelægger. At være i hans nærvær, slår dig ihjel.

- Han vil æde dig levende, hvis det gavner ham. Jeg er frastødt af, at vi har en leder, der ikke kan udtale ’black lives matter’. Det er derfor, han gemmer sig i Det Hvide Hus’ kælder. Han er en kujon.

Gregg Popovich og Steve Kerr. Rivaler i NBA - forenede mod Donald Trump. Foot: Eric Gay/AP/Ritzau Scanpix

Donald Trump med Biblen i hånden foran St. John's Episcopal Church nær Det Hvide Hus i Washington. Foto: Tom Brenner/Reuters/Ritzau Scanpix

- Han skaber en situation og flygter som en skoledreng. I virkeligheden tror jeg, det er bedst af ignorere ham.

Donald Trump har tidligere rettet skytset mod både Popovich og dennes kollega hos Golden State Warriors, Steve Kerr, for deres ageren - eller mangel på samme - i forhold til urolighederne i Hongkong.

Kerr valgte sidste efterår en for ham sjælden strategi overfor pressen, da han blev spurgt til demonstrationerne dengang: No comments.

En udløber af tidligere ballade, når NBA-folk har stillet sig kritisk offentligt overfor demonstrationer mod styret i Beijing. For det gør man ikke i en liga, der har en voldsomt lukrativ aftale med Kina. Så flygter sponsorerne, og rettighedshaverne nægter at vise specifikke kampe, som det skete for Golden State Warriors sidste år.

Det fik dengang Trump til at mobbe ham og sammenligne ham med en skoledreng, hvad der ikke just styrkede forholdet mellem Kerr og Trump - og Popovich for den sags skyld.

Manden, der har ført Spurs til hele fem NBA-titler i karrieren, vil i første omgang stille sig tilfreds med Trump, hvis præsidenten angriber sagen mere professionelt.

- Det er så tydeligt, hvad vi mangler her: En præsident der kort og godt siger ’Black lives matter’. Det er bare de tre ord, siger han.

- Men det gør han ikke, og han kan ikke. Han kan ikke gøre noget, der kan få os på rette kurs. For han er ikke nogen leder.

