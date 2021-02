Stor begivenhed kan blive superspreder

Årets Super Bowl løber snart af stablen, og det har fået myndighederne i Los Angeles til at løfte pegefingeren og opfordre borgerne til at blive hjemme.

De frygter nemlig, at den verdensberømte begivenhed, der plejer at samle rigtig mange mennesker, kan blive en superspreder.

Barbara Ferrer, der er direktør for sundhedsmyndighederne i Los Angeles, er noget nervøs når hjemmeholdet Tampa Bay Buccaneers byder Kanas City Chiefs velkommen i Tampa syvende februar.

- Det vil være tragisk, hvis Super Bowl bliver en superspreder af coronavirus, siger Barbara Ferrer til LA Times.

Kansas City Chiefs møder Tampa Bay Buccaneers. Foto: Ritzau Scanpix/JAMIE SQUIRE

Super Bowl plejer at samle mange mennesker på stadion, men også hjemme i stuerne samles folk fra nær og fjern for at se den store finale.

I Los Angeles er der blevet konstateret over en million positive tilfælde i løbet af sidste år. Derfor opfordrer Barbara Ferrer til at aflyse større arrangementer i forbindelse med Super Bowl.

- Hold ikke fester derhjemme. Tag ikke til en Super Bowl fest. Vi skal alle være meget påpasselige, med de valg vi tager, siger Barbara Ferrer.

