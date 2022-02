Stor OL-mystik: Hvad laver de?

Det var meningen, medaljerne skulle være uddelt tirsdag.

Men i skrivende stund venter deltagerne fra Rusland, USA og Japan stadig på at få beviset på deres præstationer i OL-finalen i kunstskøjteløbets holdkonkurrence.

Årsagen til det? Det blæser endnu i den kinesiske vind, men der er et juridisk efterspil ifølge de udtalelser, nyhedsbureauet AP har fået fat i.

Ifølge den internationale olympiske komités talsmand Mark Adams handler det om, at man er i dialog med den internationale skøjteunion, ISU, om ’et juridisk emne’. Men hvad det dækker over bliver ikke fortalt.

Dog tilføjer han:

- Vi har medaljevindende udøvere, der er involveret.

Det bliver bekræftet af skøjteunionen.

Hvis der er tale om udøvere eller hele hold, der bliver diskvalificeret, vil der følge en appel til CAS – den internationale sportsdomstol, og Canada vil som firer stå til en medalje.

- Vi gør alt hvad vi kan for at få afviklet denne situation så hurtigt som muligt. Men juridiske sager kan nogle gange trække ud, siger Mark Adams.

Det russiske hold ved holdkonkurrencen i kunstskøjteløb. Fra venstre: Kamila Valieva, Mark Kondratiuk, Anastasia Mishina, Aleksandr Galliamov, Victoria Sinitsina og Nikita Katsalapov. Foto: Aleksandra Szmigiel/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge Inside The Games er der tale om en doping-sag, der blev udført før OL, og som involverer den russiske delegation, der stiller op ved OL under den russiske olympiske komité, ROC.

- En situation opstod med kort varsel i går, og det kræver juridisk handling med IOC, fortæller ISU til Inside The Games.

De russiske udøvere, der stiller til start i Beijing, må ikke konkurrere under det russiske flag. De stiller i stedet op under neutral fane, ligesom den russiske nationalmelodi ikke må afspilles under legene.

Årsagen er, at WADA, det internationale antidoping-agentur, har bevist, at russiske myndigheder manipulerede med data, der skulle dække over russiske udøveres misbrug af dopingmidler.

I 2019 blev Rusland kendt skyldig og idømt en dom på fire års karantæne fra al international sport.

Det Russiske Antidoping-agentur (Rusada) ankede efterfølgende dommen, og i december 2020 blev den nedsat til to år af CAS.

Kina kvalificerede sig knapt til holdfinalen, og måtte også nøjes med en femte plads, efter den kvindelige løber faldt både i det korte program og friløbet.