Stor stjerne i opsigtsvækkende skifte: Nu vil han til OL

Den tidligere NFL-stjerne Jared Allen skal til at kaste med tung sten på vejen til at realisere sin 2022-plan.

Han vil nemlig til Vinter-OL 2022 i Bejing med sit curling-hold.

Det skriver CNN.

Med sig på curling-holdet, der har spillet sammen siden marts, har Allen ligeledes tre tidligere NFL-spillere i Marc Bulger, Keith Bulluck og Michael Ross.

- Jeg fandt ud af, at badminton ville være for hårdt for min ryg, så jeg begyndte at læse om curling, og hvad det indebærer, fortæller Jared Allen til CNN og fortsætter:

- Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men det, at man får en øl med gutterne efter, faktisk skal vinderne købe øl til taberne, er fantastisk.

Jared Allen (th) forventer, at hans curling-hold kan komme til OL 2022. Foto: AP

Allen er flyttet til Nashville, hvor han ville støbe holdet sammen. Her ringede han til Keith Bullock, der spillede 11 år hos Tennessee Titans.

- Der skulle ikke meget overtalelse til. Han ringede bare, og jeg var i nabolaget for at kigge på en ejendom og sagde, ’Vil du være en del af mit curling-hold?’ Jeg var sådan ’okay,’ fortæller Bullock til CNN.

Selvom det kan lyde som om, at gutterne tager løst på OL-projektet, mener de det dybt seriøst. Således har de hentet tidligere OL-deltager John Benton ind.

Gutterne har et utal af NFL-kampe på cv'et. Foto: AP

Deres første rigtige test stod for lidt over en måned siden, hvor de mødte Team Schuster med OL-guldvinderne fra 2018 John Schuster, Matt Hamiliton og John Landsteiner på holdet. Her tabte de tidligere NFL-stjerne med 11-3.

- Vi var så unge, så grønne, men det er det fede ved det, siger Allen.

- Selv i vores nederlag lærer vi noget.

I løbet af sin 12 år lange NFL-karriere formåede Allen at udføre 136 tacklinger på ligaens quarterbacks, 11. flest i NFL's historie.

