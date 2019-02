Store bryster og hvidt stof: Stjernen taget på fersk gerning

Det var en mulighed, han ikke ville lade gå fra sig.

Under Oktoberfesten i München sidste år fik fodboldspilleren Jack Watts pludselig en indbydelse, han kun kunne takke ja til.

Som tv-klippet viser, byder en i denne sammenhæng unavngiven og uidentificeret kvinde sig til med en kavalergang, der kan få selv de mest homoseksuelle mænd til at kippe med flaget.

Watts benytter sig af lejligheden, drysser et hvidt pulver ud over kvindens attributter og sniffer det hurtigt i sig, inden han lige sikrer sig med tungen, at der ikke er efterladt noget.

Og det var ikke kokain i øvrigt. Selvom det da godt nok kunne ligne en hel del - og at Jack Watts til forveksling kunne ligne en mand, der var påvirket af situationen og stoffet.

Men det er det ikke!

Det understreger hans arbejdsgiver, fodboldklubben Port Adelaide, efter tv-klippet er begyndt at florere på Facebook.

Der er tale om et lovligt stof.

Jack Watts hygger sig under oktoberfesten 2018.

27-årige Watts' egen manager, Paul Connors, forklarer, at der er tale om det mentol-baserede pulver kendt som Wiesn Koks, der er voldsomt populært under festlighederne i München i oktober.

- Der er ikke noget at komme efter her. Det er ikke, hvad folk tror...kokain, siger han ifølge mediet The Age.

Ret chokerende 24 timer

Port Adelaide har været ude og tilføje, at Watts selv har fortalt dem, at der var tale om Wiesn Koks. Og bestyrelsesformand David Koch er ikke en glad mand.

- Som klub er vi voldsomt skuffede over indholdet af videoen. Det er ikke godt, og Jack burde vide bedre end at placere sig i sådan en situation. Han er klar over det og har undskyldt, konstaterer Koch i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at klubben ikke er færdig med sin egen undersøgelse - og har underrettet ligaen om det.

- Vi godtager pt. hans forklaring om, at det ikke var et ulovligt stof. Men vi undersøger fortsat. Og lad os lige slå fast, at Port Adelaide har en nul-tolerance i forhold til stoffer. Vi vil ikke have dem eller mennesker i vores klub, der tager dem. End of story!

Wiesn Koks består af mentol, sukker og glukose og sælges i små glasbeholdere.

Den australske liga, AFL, foretager nu sin egen undersøgelse af episoden, meddeler talsmand Jay Allen ifølge flere australske medier.

De tilstedeværende australske medier, der var troppet op mandag morgen til træningen, lykkedes med at få Watts til at kommentere tv-klippet. Og det var en hudløst ærlig stjerne, der forklarede situationen.

- Det har været ret chokerende 24 timer. Jeg forsøger at holde fokus, da jeg jo ikke gjorde noget ulovligt, sagde han.

- Jeg har foretaget en række positive ændringer i mit liv, siden den video blev til, og det glæder jeg mig til at opretholde. Men jeg indrømmer, at det er ret chokerende at se. Og jeg er ret skuffet over mig selv, konstaterede han.

- I kan forestille jer, hvordan det har været for mig at vide, at mine forældre og mine søstre har set det. Det føles ikke videre rart. Den smerte og den byrde, jeg har forårsaget klubben, fansene, mine holdkammerater og trænere...det er nok det, der smerter mig mest, sagde han.

Kunne ikke leve op til hypen

Han tilføjede, at han er klar over, hvem der filmede det, og at det er distribueret uden hans accept.



- Det er bestemt ikke med min gode vilje, og selvfølgelig er jeg rystet over, at nogen har brug for at vise den video. Men sådan er det, og det må jeg leve med, sagde han.

Jack Watts tiltvang sig opmærksomhed som 17-årig, da han var nummer ét i draften i 2008 hos Melbourne FC. Den hype og opmærksomhed kunne han slet ikke leve op til, hvilket blandt andet hang sammen med, at man fra starten af forventede, at han kunne gå ind og overtage efter klublegenden David Neitz.

Det skete langt fra. Samtidig var der flere andre spillere, der var draftet dårligere end ham samme år, der leverede fremragende præstationer, hvilket var medvirkende til, at han blev hånet og vurderet dårligere, end han egentlig var.

Watts viste sig at være en fremragende spiller og leverede i 2016 - efter flere sæsoner, hvor talrige eksperter, trænere og andet godtfolk råbte og skreg, at han skulle ud - sin hidtil bedste sæson i klubben, hvilket, som det ofte er, fik tingene til at vende for ham.

Han skiftede i 2018 til Port Adelaide.

