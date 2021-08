Store smittetal ryster Paralympiske Lege

Ligesom OL afholdes de paralympiske lege i skyggen af coronasituationen i Japan.

Tirsdag klokken 13 bliver PL officielt sat i gang med en åbningsceremoni i hovedstaden Tokyo, mens byen og landet fortsat kæmper med at få sygdommen under kontrol.

Da smittetallene var på deres højeste under OL, var der i omegnen af 15.000 daglige nysmittede.

I sidste uge blev der tre dage registreret flere end 25.000 smittede personer, og de japanske hospitaler har travlt med at passe coronapatienter.

Regeringen i Japan og Tokyo opfordrede mandag hovedstadens hospitaler til at åbne for endnu flere patienter, der er ramt af sygdommen.

- Delta-varianten er så smitsom, at den kan ikke sammenlignes med de tidligere varianter, siger sundhedsminister Norihisa Tamura ifølge Reuters.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Explainer: Forstå Delta-varianten

Atleterne ved de paralympiske lege skal følge samme coronaprotokoller som OL-atleterne.

Nyd det i fjernsynet!

Stort set ingen tilskuere vil være til stede ved konkurrencerne, hvilket fortsat er den rigtige beslutning, mener præsidenten for Den Internationale Paralympiske Komité (IPC), Andrew Parsons.

- Mit budskab er, at folk skal tænde for fjernsynet og nyde så meget af de paralympiske lege, som man kan, siger han ifølge AFP.

Ifølge AFP blev der registreret 547 coronatilfælde med forbindelse til de olympiske lege.

Før tirsdagens åbningsceremoni er der fundet 151 tilfælde blandt folk med tilknytning til de paralympiske lege.

Selv om PL er en stor sportsbegivenhed, afvikles det på en væsentlig mindre skala end OL.

Hvor over 11.000 atleter deltog ved de olympiske lege, har de paralympiske deltagelse af 4403 udøvere. Det er dog rekordhøjt for et PL.

Danmark stiller med 25 atleter fordelt på 8 forskellige sportsgrene.

De første danskere skal i aktion tirsdag, når bordtennisspilleren Peter Rosenmeier begynder sit forsvar af PL-guldet fra 2016 og landsholdet i kørestolsrugby får debut.