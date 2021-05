Storhold hårdt ramt af corona trods vaccination

Baseball-holdet New York Yankees er ramt af et coronaudbrud, selvom dem, der er testet positive, er blevet vaccineret

Hos baseball-holdet New York Yankees har flere spillere, trænere og personer fra staben fået vaccinen fra Johnson & Johnson.

Det giver dog ikke sikkerhed for ikke at blive testet positiv for coronavirus, hvilket otte personer fra New York-holdet har måtte sande, da de alle er testet coronapositive.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Seneste tilfælde er den 24-årige spiller Gleyber Torres, der også blev testet positiv tilbage i december.

- Det er klart, at alle, også Major League Baseball, der er ansvarlige for test, ser på det, siger Yankees-træner Aaron Boone.

Yankees-direktør Brian Cashman forklarer, at kun én ud af de otte, der er testet positive, også har symptomer. Han mener derfor, at vaccinen fungerer.

- Vi er måske et casestudie til en vis grad.

- Vi mener, at den giver en god beskyttelse, så vi kan beskytte dem mod noget mere alvorligt eller noget, der er meget sværere at håndtere end denne situation, siger Cashman.