Stortalent dræbt af russiske bomber

Mens millioner er drevet på flugt, har omkring 1000 civile ukrainere mistet livet, efter Rusland 24. februar invaderede nabolandet.

Blandt de omkomne er den blot tiårige pige, Kateryna Dyachenko.

Ifølge meldingerne fra Ukraine befandt hun sig i havnebyen Mariupol, der er den hårdest ramte storby. Kateryna, der var et stort talent i rytmisk gymnastik, var født i Mariupol og var i sit hjem, da bomberne faldt.

Det er hendes træner, Anastasia Meshchanenkova, der har skrevet om dødsfaldet på sin Instagram-konto.

- Det er ikke til at tro. Dette vidunderlige væsen er allerede en engel. Jeg kan ikke forstå, at vi lever i så forfærdelig og ond en verden, skriver Iliana Raeva, der er præsident for Bulgariens gymnastikforbund.

- RIP Katya! Den unge, smukke gymnast fra Mariupol forlod denne verden alt for tidligt. Hun er et af alt for mange ofre i denne meningsløse krig, skriver det schweiziske gymnastikforbund.

'Er det virkelig det 21. århundrede?'

Kateryna Dyachenkos død er hverken mere eller mindre tragisk end de andre ofre for invasionen, men den har vakt international opsigt, fordi der er tale om et spirende talent i rytmisk gymnastik.

Angiveligt er hendes far også død, mens moderen og hendes bror overlevede bombardementet.

- Hun døde. Hun døde kun, fordi hun stod i vejen for den russiske hær, der vil brænde denne heroiske by ned til grunden, skriver Lidia Vynodradna, der er international dommer i rytmisk gymnastik, på Instagram.

- Hun vil end ikke blive begravet. Ingen vil kunne besøge hende på kirkegården. I mit hoved er der kun billedet af en lille pige i en plastikpose. Begravet i en have. Sådan bliver folk begravet nu. Er det virkelig det 21. århundrede, skriver hun ifølge nyhedsbureauet ANSA.

Stjernefrø i FCK - dropper fodbold som 19-årig

Til World Econimic Forum sagde UNICEF-direktør Catherine Russell onsdag:

- Adskillige børn er blevet slået ihjel eller såret. 21. marts var OHCHR i stand til at identificere 64 børn, der var omkommet. Og det antal ventes at stige. I Ukraine må børn og deres familier gemme sig i kældre og flygte til togstationer. Millioner af dem har lille eller slet ingen mulighed for rent drikkevand eller nødvendige sanitære forhold. Millioner af børn har stoppet deres skolegang. Usikkerheden omkring madsituationen vokser. Selv hvis mad er tilgængeligt, er det ikke sikkert at gå ud og handle ind. Foråret er kommet, men i Ukraine er det fortsat meget koldt.

Et frysende helvede

Mariupol er værre medtaget end nogen anden ukrainsk by. Her er belejringen total, og der er ingen mulighed for humanitær hjælp.

- Byen er under tilbagevendende bombardementer. Fra 50 bomber til 100 bomber fra russiske fly hver dag. En masse død, en masse gråd og utroligt mange krigsforbrydelser, siger borgmester Sergei Orlov til CNN.

Ifølge det russiske nyhedsbureau RIA har russiske styrker, bakket op af separatister, erobret halvdelen af byen.

Ifølge Human Rights Watch er Mariupol et ‘frysende helvede overfyldt med lig og ødelagte bygninger.'

- Der er intet tilbage der, kom det fra præsident Volodimir Zelenskij, da han talte til det italienske parlament.

Danmarks indkøbsliste: Her er flyene, missilerne, skibene

Zelenskij vs. Putin: Her er deres sprog-koder