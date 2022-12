Stortalent rendte næste med det hele

Årets sportspræstation: Turpal Bisultanov havde et vildt 2022, hvor han i sit første år som seniorbryder vandt to store medaljer, blev student og klarede den svære indfødsretsprøve. Hans præstationer sikrer ham en sjetteplads over de største danske sportspræstationer i år

EM-guld og VM-sølv

Det hører til sjældenhederne, at danske sportsfolk vinder medaljer ved både europamesterskab OG verdensmesterskab i samme år.

Men det formåede 20-årige Turpal Bisultanov i det forgangne år.

2022 var med andre ord den græsk-romerske bryders år.

Og så endda i sit første år som senior.

Et foreløbigt klimaks kom i de første dage af april, hvor den 20-årige Turpal (og vi gentager: i sin første sæson som senior) vandt EM-guld i 87 kg-klassen i Budapest.

Og det var imponerende, hvad han udførte på måtten i den ungarske hovedstad. Efter at have knust sine modstandere med 9-0, 8-0, 10-0 på vejen til finalen, ydmygede han rumænske Nicu Ojog i finalen med 8-0.

Finalen var syv sekunder gammel, da Bisultanov scorede sine første to point. Og der gik et minut af finalen, før det hele var overstået.

Det var kulminationen på en vanvittigt imponerende start som senior, hvor han ikke afgav et eneste point i nogle af sine kampe.

- Jeg har ikke selv lagt mærke til det, før folk begyndte at tale om det og skrive det på sociale medier. Men jeg kunne godt se, at jeg vandt alle kampe før tid, sagde han i forbindelse med EM-triumfen.

Bedriften kom bare to uger efter, han vandt EM-sølv i U23-klassen. Sidste år vandt i øvrigt han EM-guld for brydere under 21 år.

Foto: Christian Falck Wolff/Ritzau Scanpix

Og så fulgte VM i Beograd.

En modstander fra DR Congo blev blæst ud af måtten med 9-0, en iraner tabte 2-1, og en tyrker fik stryg med 6-0, inden Turpal nåede VM-finalen.

'Jeg har det mærkeligt'

Der stoppede festen til gengæld for den unge dansker, da han mødte den 11 år ældre hjemmebanefavorit Zurab Datunashvili, som i øvrigt også var forsvarende verdensmester.

Turpal røg i gulvet i begyndelsen af opgøret og var hurtigt bagud på point. Han fik reduceret, da Datunashvili var for passiv, men det var en stakket frist, og serberen øgede forspringet, da han fik presset sin danske modstander ud af ringen.

Turpal fik reduceret kort før tid, men det var ikke nok, og han tabte finalen 6-2.

Det var den første danske VM-medalje, siden Mark O. Madsen vandt sølv i 2016. Selvfølgelig boblede han ikke af lykke. Det gør sportsfolk ikke, når de taber. Heller ikke da han blev modtaget hjemme i Nykøbing.

- Jeg har det lidt mærkeligt, for jeg var jo så tæt på. Men det handler mest om processen, og endnu engang viser vi, at vi i trænerteamet gør et godt stykke arbejde, sagde han.

Drømmen og håbet er OL i Paris om halvandet år. Men selvom han er europamester og VM-finalist, holder han benene på jorden.

- Jeg ved stadig ikke, om jeg er sikret OL-billet. Jeg skal stadig kvalificere mig, og det er ikke den nemmeste opgave. Det er bare endnu en proces, vi skal arbejde mod og lægge planer for, sagde han.

Også succes andre steder

Turpal Bisultanov er født i Tjetjenien og flygtede i 2008 som seksårig med sine forældre og tre søskende til Danmark. Herning blev hans nye hjem, og snart blev han fascineret af brydningen, som han og storebroren Rajbek begyndte at dyrke.

I 2019 blev Rajbek europamester, og Turpal flyttede fra Herning til Nykøbing Falster for at tilslutte sig Det Nationale Kraftcenter.

Herfra har udviklingen været kolossal.

Samtidig med at han bestod først studentereksamen OG senere på året indfødsretsprøven.

Men selvom han er stormet frem, mens storebror Rajbek har døjet med skader, er respekten enorm.

- Jeg kan ikke tage noget fra ham. Alt, hvad jeg kan og har lært, kommer fra ham. Det er hans skyld, at jeg står her i dag, sagde Turpal tidligere på året.

Efter EM-triumfen i foråret fulgte eksamen og studenterhue. Han var også til indfødsretsprøve – for anden gang – og for anden gang dumpede han.

Havde han svaret rigtigt på ét spørgsmål mere, havde han bestået. Så der fulgte en prøve mere i efteråret. Den bestod han til gengæld.

For Turpal venter en ny udfordring. Som om han ikke har været igennem nok.

- Nu venter en ny proces, hvor jeg skal søge det danske statsborgerskab. Men lige nu vil jeg bare slappe af og nyde det, for det har fyldt rigtig, rigtig meget for mig, sagde han til Lolland-Falsters Folketidende, da han havde fået svar fra myndighederne om den beståede indfødsretsprøve.

Turpal Bisultanov

Født 14. oktober 2001 i Tjetjenien.

Udvalgte resultater:

Guld ved junior-EM i 2021.

Sølv ved U23-EM i 2021.

Nr. 5 ved VM i 2021.

Europamester i 87 kg-klassen i 2022.

VM-sølv i 87 kg-klassen i 2022