Straffet for privatfly: - Kæmpe joke

Det er ikke mange steder, amerikanerne hylder lighed, men i sportens verden er det nærmest den vigtigste søjle for dem.

Derfor kan man også få en bøde for at bruge privatfly til udekampe - når de andre hold ikke har indvilget i det.

Det har WNBA-holdet New York City Liberty fået, og det var en ordentlig en af slagsen. To flyvninger til udekampe kostede 3,35 millioner kroner, skriver mediegiganten ESPN, efter Sports Illustrated først gjorde opmærksom på historien.

Flyene blev stillet til rådighed af Liberty-ejer Joe Tsai, der har tjent store penge fra sit kinesiske tech-firma Alibaba Group. Han er en af dem, der har talt varmt for at opgradere holdenes rejsemuligheder i verdens bedste basketballliga for kvinder.

Lige nu er det ikke tilladt, da det giver en kompetitiv fordel for de hold, der ønsker at bruge ekstra penge.

Der er dog undtagelser, hvor ligaen har betalt for holdenes rejser. Blandt andet mellem kamp to og tre i 2021-finaleserien mellem Chicago Sky og Phoenix Mercury.

Joe Tsai vil gerne indføre brug af privatfly i WNBA. Foto: Mary Altaffer/Ritzau Scanpix

Sports Illustrated fortæller, at bøden kunne have været endnu større for Liberty, for ligaen havde den helt store værktøjskasse fremme. Der blev talt om at fratage dem alle muligheder for at vælge nye spillere gennem draften, suspendere ejeren og endda at fjerne klubben helt.

Bøden startede også med at være dobbelt så stor, men den blev så nedsat til de førnævnte 3,35 millioner kroner.

Det viser, hvor alvorligt amerikanerne ser på at bryde reglerne om lighed.

- What a joke, lød svaret fra Liberty-spilleren Sabrina Ionescu.

Der er en voksende stemning i ligaen om, at forholdene skal forbedres.

Blandt andre har den store stjerne Liz Cambage offentligt kritiseret, at en træner kan tjene fire gange så meget som en spiller på den størst mulige kontrakt. Og så fik fly-striden også lige et par ord.

- Griner min røv i laser. Og så tror I, at jeg bruge mine egne penge på at opgradere min plads i flyet for at komme til udekampene.