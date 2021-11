Straffet for sjofel gestus

Los Angeles Lakers-stjernen LeBron James har fået en bøde på 15.000 dollar - knap 99.000 kroner - for 'uanstændig opførsel' under en kamp mod Indiana Pacers onsdag.

Samtidig har han fået en advarsel for at bande under det efterfølgende pressemøde.

Det oplyser NBA fredag.

- LeBron James er blevet idømt en bøde på 15.000 dollar for at lave en sjofel gestus på banen og blev advaret for at bruge uanstændigt sprog over for medierne, udtaler ligaens talsmand, Byron Spruell, i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

På videoer af hændelsen i kampen mod Indiana Pacers kan man se LeBron James lade som om, at han tager fat om sine ædlere dele, efter at han har lavet en scoring til tre point.

Det er anden gang på mindre end en uge, at NBA straffer LeBron James for en hændelse på banen.

Han blev således suspenderet fra en kamp mod New York Knicks tirsdag efter en episode natten til mandag dansk tid, hvor han slog en modstander til blods.

Hans vildfarne arm ramte Detroit-spilleren Isaiah Stewart i ansigtet.

LeBron James' holdkammerater beskrev efterfølgende situationen som et hændeligt uheld.

Isaiah Stewart blev også tildelt karantæne.

Det var blot anden gang i James' 19 år lange basketballkarriere, at han blev smidt ud af en kamp.

James blev første gang udvist af et opgør i november 2017, da han sammen med Cleveland Cavaliers mødte Miami Heat.

Efter onsdagens Indiana Pacers-kamp kritiserede LeBron James suspenderingen, som han over for journalister beskrev som 'bullshit'.

Han er i mange år blevet regnet som en af ligaens bedste spillere. Fire gange er han blevet kåret som NBA's mest værdifulde spiller, ligesom han har vundet fire mesterskaber.