Straffet hårdt for bare bryster

Julia Rose og Lauren Summer kommer ikke til baseball mere. Nogensinde.

Det står klart, efter at de to unge damer natten til mandag valgte at afbryde femte finalekamp i World Series i Washington med en happening for at sætte fokus på brystkræft.

Ikke ved at løbe på banen, som ellers synes at være den mest benyttede fremgangsmåde ved den slags lejligheder - næ, Rose og Summers valgte en anden og mere kreativ vej.

I 7. inning gjorde Houston Astros-pitcher Gerrit Cole klar til at kaste. Dybt koncentreret lægger han an, men stopper så op, og spillet bliver afrudt. Grunden: Julia Rose og Lauren Summer hiver op i deres bluser og viser attributterne frem og distraherer dermed Cole.

Det kan du se lige her - læg mærke til øverste venstre hjørne:

Guess I’m the only one that saw the girls flashing in the stands? #Astros #WorldSeries pic.twitter.com/uUNJIziTfT — Andrew Eddins (@AndrewEddins2) October 28, 2019

Den går naturligvis ikke til sådan en begivenhed, der bliver sendt live på tv, og de to kvinder blev stoppet og smidt ud.

Og så blev der efterfølgende sendt en 'hilsen' fra MLB-ledelsen, der ikke fandt episoden morsom:

'Under kampen overtrådte du adfærdskodeks for fans ved at blotte dig for at promovere en forretning. Du var også del af et arrangement, hvor du overtalte andre til at blotte sig for at promovere en forretning.'

'Du er hermed forvist fra alle Major League Baseball-stadioner og faciliteter på ubestemt tid.'

Det rystede dog ikke Julia Rose, der i sin Instagram-story både lagde brevet op, men også skrev, 'Vi gjorde det', mens hun på den ledsagende video bladrer overskrifterne igennem fra stuntet.

Mere forstyrrende for kampen og Gerrit Cole var episoden dog heller ikke. Han spillede en fornem kamp og gav kun tre hits væk.

Houston Astros pitcher Gerrit Cole kom i problemer, da han blev forstyrret midt i et kast. Foto: Patrick Smith/AFP/Ritzau Scanpix

Det sikrede Houston Astros en komfortabel 7-1-sejr under overværelse af præsident Donald Trump, der måtte finde sig i at blive mødt med tilråbene 'bur ham inde', da han blev præsenteret på storskærm.

Med sejren er Texas-klubben i gang med et bemærkelsesværdigt comeback.

For efter at have været bagud 2-0 efter to nederlag på hjemmebane vandt Astros alle tre kampe i Washington og fører dermed serien 3-2.

Vinder Houston Astros vil det blot være klubbens anden triumf, efter at de vandt World Series i 2017. Washington Nationals har endnu aldrig vundet den prestigefyldte titel.

Finalen kan blive afgjort i sjette kamp natten til onsdag i Houston. Sker det ikke, skal der spilles en syvende samme sted natten til torsdag.

Ingen af dem kommer 25-årige Julia Rose og 24-årige Lauren Summer til at opleve på stadion. Men deres mission er også opfyldt. De har fået sat fokus på en sag, de også har promoveret i magasinet Shagmag, hvor Rose er redaktør, mens Summer er 'brand executive'.

Julia Rose (tv.) og Lauren Summer er gode veninder, der ofte optræder sammen. Privatfoto

Hver for sig har de også deres respektive modelkarrierer at passe.

Her viser Julia Rose, hvad hun kan:

Og her er det Lauren Summer:

Se også: Knuste alle mænd i vanvidsræs: Løb mere end 400 kilometer

Se også: Stjernen led i 26 år: Nu er hun død

Dommer-fadæse: Fejrer udvisning med fans