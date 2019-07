Superstjerne anholdt for voldtægt

Den jamaicanske bodybuilder og 2018’s vinder af den prestigefyldte konkurrence Mr. Olympia, Shawn Rhoden, blev tirsdag anholdt og sigtet for voldtægt.

Han meldte ifølge TMZ sig selv til politiet i Salt Lake City, efter at anklagerne tidligere på måneden kom frem, men han nægter sig skyldig.

Rhoden, der har kaldenavnet ’Flexatron’, gik med til at lade sig anholde, da han fik nedsat kautionen fra fem millioner kroner til lidt over halvanden million kroner, hvorefter han betalte sig til frihed.

Shawn Rhoden vandt i 2018 Mr Olympia. Foto: Getty Images / Robert Cianflone

Voldtægt på hotel

Han skulle ifølge anklagerne have voldtaget en kvindelig bodybuilder-kollega på et hotelværelse i Las Vegas sidste år.

Efterfølgende startede politiet en efterforskning, der mundede ud i anklagerne om voldtægt.

Rhodens advokater fortæller, at bodybuilderen på ’det kraftigste benægter anklagerne’, og at ’han ser frem til at blive renset i retten for alle de falske anklager’.

At man betaler kaution i USA, betyder ikke, at sagen bliver henlagt. Efter betalt kaution behøver man ikke sidde varetægtsfængslet, mens sagen ruller.

Smidt ud

Siden anklagerne kom frem, har David Pecker, der er formand og CEO for Mr. Olympia-konkurrencen, annonceret, at Rhoden ikke får lov til at deltage i 2019-udgaven af Mr. Olympia.

’Flexatron’ er en kæmpestjerne i bodybuilder-verden. Han er regerende mester i Mr. Olympia, en konkurrence, som også Arnold Schwarzenegger har vundet. Titlen fik han ved at slå Phil Heath, der vandt konkurrencen syv gange i streg, af pinden.

Derudover har en følgerskare på mere end 1,6 millioner på Instagram, hvor han ofte deler billeder af sin velpolerede krop og videoer fra træningscentret.

