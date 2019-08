Superstjerne efterlyst: Truede ekskæreste på livet

Der kører ikke ligefrem på skinner for LA Lakers' center DeMarcus Cousins. Først blev stjernen langtidsskadet, og nu er han også havnet i problemer udenfor banen.

For Lakers-stjernen er blevet efterlyst af politiet i Alabama, efter at superstjernen har truet sin ekskæreste, Christy West, på livet.

Det amerikanske medie TMZ fremlægger således beviser i en video med lydfiler, hvor man kan høre DeMarcus Cousins flippe ud på sin West og true hende på livet i et telefonopkald.

- Jeg sender en kugle i dit fucking hoved,' siger Lakers-stjernen i videoen.

Ifølge flere amerikanske medier heriblandt The New York Times skulle Christy West have fortalt politiet i Alabama om truslen, som angiveligt fandt sted dagen før DeMarcus Cousins bryllup med Morgan Lang.

Artiklen fortsætter under billedet:

DeMarcus Cousins i aktion for sin tidligere klub Golden State Warriors, som han nåede til finalen med i den forgangne sæson Foto: John E. Sokolowski/Ritzau Scanpix

Årsagen til stjernens udbrud mod ekskæresten skulle være, at Lakers-stjernen ikke måtte få parrets fælles søn på syv år med til bryllupet, og derfor var han sur på Christy West.

- Jeg spørger dig en sidste gang, inden jeg tager dette til et nyt niveau. Kan jeg ikke nok have min søn her? spørger DeMarcus Cousins i videoen, hvorefter han truer ekskæresten.

Du kan se hele videoen her:

Både NBA og DeMarcus Cousins klub, Los Angeles Lakers, efterforsker ligeledes sagen. Det vides endnu ikke, hvorvidt det vil få yderligere konsekvenser for den amerikanske stjerne, hvis han ender med at blive kendt skyldig i sagen, der kan udløse op til et års fængsel.

Cousins har desuden fået et polititilhold mod Christy West, og han må ifølge New York Times således hverken kontakte hende eller sønnen.

DeMarcus Cousins skiftede efter sidste sæson til Lakers efter et enkelt år i Golden State Warriors, hvor den store center var med til at føre klubben til finalen i NBA, hvor de tabte til Toronto Raptors.

Han begyndte sin NBA-karriere i 2010, da han blev valgt af Sacremento Kings, hvor han spillede i syv år, inden han skiftede til New Orleans Pelicans i 2017.

