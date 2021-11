Superstjerne håner hans tårer

Basketball-legenden LeBron James giver ikke meget for tårerne hos Kyle Rittenhouse, der er tiltalt for mord

I USA er urolighederne fra august sidste år vækket til live, for lige nu kører en sag, hvor en dengang 17-årig Kyle Rittenhouse skød og dræbte to og sårede en tredje i Kenosha, Wisconsin.

Skuddene faldt i kølvandet på, at politiet havde dræbt den sorte mand Jacob Blake, og spændingerne var på et kritisk niveau i landet.

Onsdag forklarede Rittenhouse blandt andet, at han handlede i selvforsvar, da han skød Joseph Rosenbaum, fordi han frygtede, at han ville tage hans våben fra ham og skyde ham og andre. Han dræbte yderligere en den aften.

Anklagemyndigheden mener, at der er tale om overlagt mord, og at han opsøgte demonstranterne for at søge konfrontationen. Han nægter sig skyldig.

Nu 18-årige Rittenhouse brød sammen undervejs, men de 'tårer' giver superstjernen LeBron James ikke en dyt for.

Basketball-ikonet er ikke bange for at blande sig, og denne gang gik det ud over den mord-tiltalte.

- Hvilke tårer? Jeg så ikke en eneste. Glem det. Drengen spiste et par citroner inden, lyder det fra James.

James er blandt de største sportspersonligheder i landet, så det vækker opsigt, at han går så markant ind i sagen.

I USA bliver hans standpunkt lige nu diskuteret heftigt, mens sagen ruller videre.