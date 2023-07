Superstjerne med stor annoncering

I 20 sæsoner har LeBron James tryllebundet basketball-publikummet med spektakulære præstationer og atletisk udfoldelse i verdensklasse.

I maj luftede den 38-årige stjerne muligheden for at have spillet sin sidste NBA-sæson i karrieren.

Men det er ikke slut endnu.

Natten til torsdag dansk tid annoncerede Kong James, at han fortsætter og til efteråret tager hul på sin sæson nummer 21.

LeBron James spiller for Los Angeles Lakers, med hvem han vandt NBA-mesterskabet i 2020. Foto: Emil T. Lippe/Ritzau Scanpix

Det skete i Los Angeles ved ESPY Awards - en amerikansk prisuddeling, der hylder årets største sportspræstationer.

Her havde han netop modtaget prisen for årets rekord-optræden for at have slået Kareem Abdul-Jabbar af pinden som den mest scorende NBA-spiller nogensinde.

- Kan jeg stadig give spillet alt, hvad jeg har? Sandheden er, at jeg har stillet mig selv det spørgsmål efter hver af de seneste par sæsoner, lød det på scenen fra LeBron James.

- Den dag, hvor jeg ikke længere kan give alt, hvad jeg har, er det slut. Heldigvis for alle jer er den dag ikke i dag.

Hele salen brød omgående ud i stor jubel, og James kunne ikke holde et stort smil tilbage.

- Så ja, jeg har stadig noget tilbage. En masse tilbage. Jeg elsker jer alle, lød det fra NBA-legenden.

I sin glorværdige karriere har LeBron James repræsenteret Cleveland Cavaliers, Miami Heat og Los Angeles Lakers.

Han har vundet fire NBA-titler og er ligeledes blevet kåret til ligaens mest værdifulde spiller fire gange.