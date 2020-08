Superstjerne rødglødende af raseri

- Fuck det her, mand. Vi forlanger, at der sker en ændring. Jeg er rasende over det, skrev LeBron James omkring midnat dansk tid.

Tre kampe blev onsdag boykottet af spillerne på grund af den nye udvikling i landet og for at sætte fokus på politivold og racisme.

Ifølge ESPN's insider Adrian Wojnarowski blev spillerne først enige om at droppe de tre kampe, som skulle være afviklet onsdag amerikansk tid, og senere stemte holdene på uformel vis om, hvorvidt de skulle fortsætte med slutspillet.

Her var det to af mesterskabsfavoritterne i skikkelse af Los Angeles Lakers - med LeBron James i spidsen - og Los Angeles Clippers, der umiddelbart gik ind for at droppe resten af sæsonen for at vise deres vrede mod de brutale politiangreb mod sorte - senest mod Jacob Blake, der blev skudt syv gang i søndags og kun lige overlevede.

Umiddelbart valgte spillerne dog at udsætte den svære beslutning, da følelserne var på kogepunktet. NBA-spillerne har gennem hele genstarten i boblen i Disney Land i Orlando haft en stor stemme i samfundet, og ligaen har givet dem god mulighed for at vise deres budskaber.

Spillermødet skulle dog have endt knapt så godt, så det er meget usikkert, hvad der sker torsdag, når de mødes igen.

- Jeg har selv to drenge, og jeg er afro-amerikaner i USA. At se det, der sker, med politiet brutalitet mod folk som mig ... Det er meget foruroligende, sagde LeBron James natten til torsdag dansk tid.

Også tennisturneringen Western & Southern Open, der spilles i New York City, blev suspenderet for at anerkende protester mod raceulighed.

