Superstjerne suspenderet i 80 kampe

Fredag kom det ud, at den 23-årige dominikanske baseballstjerne Fernando Tatís Jr skal tilbringe de næste 80 MLB-kampe i skammekrogen, da stjernen er testet positiv for anabolske steroider

En af baseballsportens helt store stjerner Fernando Tatis Jr. er testet positiv for stoffet clostebol, et syntetisk stof bedre kendt som præstationsstyrkende anabolske steroider.

Det offentliggjorde ligaen på sin egen hjemmeside lørdag morgen 6.45 dansk tid.

Tatis Jr. var en populær skikkelse hos holdets fans, der nu kan se skuffet til, mens deres store stjerne skal afsone 80 dage i skammekrogen FOTO: Denis Poroy/AFP/Ritzau Scanpix

Spillerens hold, San Diego Padres, var kort efter ude med en pressemeddelse om spillerens positive test. Holdet kom ikke spilleren til forsvar og lagde ikke skjul på dets standpunkt i sagen.

- Vi er overraskede og utroligt skuffede over meldingen om Fernando Tatis Jrs. positive test og efterfølgende karantæne i 80 kampe for præstationsfremmende midler, som følge af brud på ligaens regler for reglementet på området. Vi støtter fuldt ud beslutningen og håber på, at Fernando vil lære af dette.

San Diego-stjernen blev operet i slut marts og har siddet ude indtil videre FOTO: Charles Rex Arbogast // Ritzau Scanpix

Tatis Jr. erkender sig forholdsvis skyldig i den positive narkotest, men lægger dog vægt på, at han har begået en fejltagelse.

- Det viser sig, at jeg ved et uheld har taget medicin til at behandle ringorm, og det indeholdt clostebol.

- Efter at have appelleret dommen i første omgang, har jeg indset, at min egen fejl er årsagen til dette resultat, og af den grund har jeg besluttet at begynde at afsone min suspension med det samme. Jeg ser frem til at slutte mig til mine holdkammerater på banen i 2023.

Spilleren har i indeværende sæson ikke spillet et eneste sekund for sit hold San Diego Padres, da han blev opereret for en skulderskade i opløbet til sæsonstarten i foråret, som Tatis Jr. angiveligt pådrog sig i forbindelse med et motorcykelstyrt i opløbet til sæsonstarten 1. april.

