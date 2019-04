Superstjernen afslører særhed: - Jeg tænder virkelig på det

NBA-stjernen Stephen Curry løfter i et nyt interview sløret for, hvordan han forbereder sig optimalt før en kamp. Hemmeligheden er popcorn. Masser af popcorn

Han har vundet tre NBA-titler med sit hold Golden State Warriors i løbet af de seneste fire år og er undervejs blevet kåret til ligaens mest værdifulde spiller to gange.

Stephen Curry er ubestridt en af de største stjerner på den amerikanske basketball-himmel.

Men hemmeligheden bag succesen er tilsyneladende ikke, hvad man normalt ville forbinde med en top-atlet i det herrens år 2019.

I et stort interview med New York Times fortæller Curry, at han spiser popcorn før hver eneste kamp. Han går faktisk så langt som at erklære sig selv som værende popcorn-afhængig.

- Jeg stiger af bussen, går i omklædningsrummet og stiller mine ting, og så er det direkte til popcorn-bordet.

- Jeg tænder virkelig på popcorn. Det er ikke engang for sjov, siger Curry.

I en sportsverden, der aldrig har været mere helse-fokuseret, er det langt fra sædvane, at en professionel sportsmand fylder sig med smør-stegte- og saltede majskerner inden en kamp.

Men når man konstant performer, som Stephen Curry gør, så kan det være svært at finde en god grund til at problematisere den usædvanlige vane.

- Hvad end han gør, så skal han bare blive ved med at gøre det. Det er mit råd, siger Golden State Warriors træner Steven Kerr til avisen.

Og hovedpersonen selv har heller ingen planer om at overgive sig til hverken løftede pegefingre eller helsetrends. Popcorn er for Curry et livsvilkår, som ikke er til diskussion.

- Jeg anser det som en faktor i min generelle tilfredshed i en sport, hvor vi rejser meget. Hvis popcornene er dårlige, påvirker det mit humør, siger han.

Curry har sågar lavet en liste over samtlige NBA mandskaber, hvor han rangerer deres stadions popcorn-kvalitet.

Ifølge den snack-glade superstjerne finder man de bedste popcorn i ligaen hos Dallas Mavericks, men bundskraberen er tilgængelig, når man besøger LA LAkers.

