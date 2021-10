Superstjernen i tårer: - Jeg er stadig bange

Selvom superstjernen Simone Biles er tilbage på gymnastikmåtten, så slås hun fortsat med de problemer, der spændte ben for store dele af hendes deltagelse ved sommerens OL i Tokyo.

Det fortalte amerikaneren i Today Show torsdag, mens hun kæmpede med tårerne.

- At gøre noget, jeg altid har gjort, og så ikke være i stand til det på grund af alt det, jeg har været igennem, er skørt, fordi jeg elsker sporten så meget, fortalte en følelsesladet Simone Biles på tv.

- Det er hårdt, og jeg er ked af det. Og jeg tror ikke, at folk forstår omfanget af det, jeg gennemgår, lød det fra Biles, der under OL blev ramt af et fænomen, der kaldes 'the twisties', hvor idrætsudøvere mister forbindelsen mellem krop og bevidsthed.

Derfor er der også øvelser, hun stadig ikke udfører, selvom hun i dag er midtpunkt i gymnastik-touren 'Gold Over America Tour'.

- Jeg er stadig bange for at udføre gymnastik, forklarede Simone Biles, der efter sit afbud under OL blandt andet måtte lægge ryg til kritik fra den engelske tv-vært Piers Morgan.

Simone Biles måtte trække sig fra flere discipliner ved OL i Tokyo. Foto: Ritzau Scanpix

Men Simone Biles fastholder, at hun traf den rigtige beslutning i Tokyo.

- Jeg ville ikke ændre det for noget i verden. Jeg tror, at der er en årsag til alting, sagde Simone Biles, der håber at kunne blive en stemme for andre, der slås med mentale problemer.

Simone Biles er en af de mange amerikanske gymnaster, der stod frem og anklagede holdlægen Larry Nassar for et mangeårigt og ekstremt omfattende seksuelt misbrug med flere hundrede ofre.

Ofrene blev for nylig tilkendt en erstatning på 2.66 mia. kroner, mens Nassar kan se frem til at tilbringe resten af livet bag tremmer.

Ved OL i Tokyo blev det til en sølvmedalje og to bronzemedaljer, efter at det i 2016 blev til fire gange guld og en enkelt bronze.