Superstjernen tosset over politioverfald

LeBron James, verdens vel nok bedste basketballspiller og i hvert fald blandt de mest fulgte sportsstjerner på de sociale medier, er helt oppe i det røde felt over George Floyds død.

46-årige Floyd døde mandag aften efter at være blevet anholdt af fire betjente i Minneapolis.

Floyd var sort, betjentene hvide. Og dødsårsagen: Kvælning efter at han i syv minutter var tvunget ned i asfalten, mens en af betjentene, Derek Chauvin, sad med sit knæ ned på hans hals.

Gadekampe, gummikugler og en nation splittet i nye raceuroligheder er fulgt siden. Og derfor har LeBron også blandet sig. Som han før har gjort det i kampen for et mindre racediskriminerende USA.

Videoen her viser episoden, hvor George Floyd bliver holdt på jorden. ADVARSEL: Voldsom video. Privatoptagelse via AP

Sammenligner med Kaepernick

Han har 65 millioner følgere på Instagram. Det er dog en sjat og bliver af sportsstjerner kun overgået af Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Neymar.

De får ud over udbruddet fra LeBron også to billeder af forholde sig til: Floyd der holdes nede af den ny fyrede betjent - og Colin Kaepernick, NFL-spilleren, der knælede under nationalmelodien i protest mod den dårlige behandling, som, han mener, farvede mennesker får i USA.

De to positioner minder helt åbenlyst meget om hinanden og understreger derfor med al tydelighed LeBrons pointe. Kaepernick blev i visse kredse lagt for had, udstillet af Donald Trump og siden persona non grata i NFL - for at turde sige sin mening. Budskabet fra hans opposition var omvendt såre simpelt: Du står op, når The Star-Spangled Banner afspiller. Slut prut.

Det gad Kaepernick ikke. Han havde ikke en lillefingernegls respekt for det, så længe der herskede en så voldsom diskrimination i USA.

Betjenten på billedet til venstre knæler af en anden grund. Han gør det i embeds medfør - men går over stregen. Langt over stregen.

Minneapolis ligner en krigszone grundet de mange demonstrationer. Video/redigering: AP, Reuters/Kristian Hansen

Berømt advokat på sagen

Efter urolighederne i Minneapolis, der er opstået som konsekvens af George Floyds død, har hans søster, Bridgett Floyd, været ude og sige, at den pågældende betjent bør sigtes for manddrab.

De fire betjente, der var til stede under anholdelsen og dødsfaldet, er alle blevet afskediget. Det har byens borgmester, Jacob Frey, fortalt.

FBI har åbnet en sag mod betjentene, mens George Floyds familie har hyret den berømte borgerrettighedsadvokat Benjamin Crump, der også repræsenterede de pårørende til Ahmaud Arbery og Breonna Taylor, to unge og sorte amerikanere, der er blevet slået ihjel tidligere på året.

LeBron James er langt fra den første kendis til at forholde sig til emnet. Blandt de mange, mange kommentarer under opslaget, hvor en voldsom diskussion, der ofte kammer over i racistiske kommentarer sorte og hvide imellem, ses også opbakning fra de tidligere Oscar-vindere Jamie Foxx og Halle Berry. Sidstnævnte understreger, hvor rasende hun er, mens Foxx blot lader LeBron vide, at det er godt skrevet!

Andre kendte personligheder som skuespilleren Michael Rapaport, rapperen Snoop Dogg og sangeren Justin Bieber har på egne kanaler italesat det vanvittige optrin med foragt.

