Superstjernens bror anholdt for drab

Simone Biles hører med fire OL-guldmedaljer til blandt de bedste gymnaster gennem tiderne.

Men den glæde er sekundær for den 22-årige amerikaner i disse dage. For natten til fredag dansk tid blev hendes to år ældre storebror, Tevin Biles-Thomas, nemlig arresteret, sigtet for mord, voldeligt overfald og mened.

Forbrydelsen blev begået så langt tilbage som nytårsaften, hvor tre unge mænd blev skuddræbt og to blev såret, efter at en gruppe unge dukkede uinviteret op til en fest i Cleveland.

Politiet har siden arbejdet ihærdigt på at finde gerningsmændene, og den jagt kulminerede altså natten til fredag, hvor Biles-Thomas blev arresteret i Georgia, hvor han er udstationeret i den amerikanske hær.

Han er den eneste anholdte i sagen.

Simone Biles voksede ikke op med Tevin eller søsteren Ashley, da alle tre børn blev bortadopteret, fordi deres mor på grund af narkotika-misbrug ikke kunne magte opgaven. Simone Biles voksede derfor op hos sine bedsteforældre, mens de to andre søskende voksede op hos en tante.

Hun har dog stadig et tæt forhold til sin bror, og hun tog derfor også nyheden om arrestationen tungt:

eating my feelings don’t talk to me — Simone Biles (@Simone_Biles) August 30, 2019

'Æder mine følelser - tal ikke til mig', skrev hun blot.

Tevin Biles-Thomas er fængslet i Liberty County Jail i Hinesville i Georgia, og han bliver efter planen fremstillet i retten 13. september.

