Surfer sætter mulig rekord: 'Flyver' 200 meter

En professionel kitesurfer har slået, hvad der formentlig er rekorden i længste spring nogensinde. Se det her

- Jeg var ret forbløffet over, at jeg kom hele vejen over, udtaler 21-årige Olly Bridge.

I søndags ramte han en ny personlig rekord. Som det ses i videoen, nærmest flyver den unge mand over et 200 meter bredt sand stykke på åbent hav ved britiske Dawlish, Devon, det skriver Sky News.

Omkring 15 meter nåede han samtidig op i luften i stuntet, som det tog den tredobbelte europæiske mester 16 sekunder at gennemføre.

Olly Bridge filmede sit stunt og har lagt det ud på de sociale medier, hvor det har fået mere end 67.000 visninger. Han mener selv, at han muligvis kan komme i Guinnes Record-bog for sit lange hop.

Den unge knægt havde overvejet hoppet flere gange, men afventede de helt perfekte vejr- og vindforhold.

