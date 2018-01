Suveræne Bakken tager 11. pokaltitel i opvisning

Basketballherrerne fra Bakken Bears kan igen kalde sig danske pokalmestre.

Lørdag vandt Aarhus-holdet for 11. gang pokaltitlen, og det skete i helt suveræn stil.

Ved et finalestævne i Horsens slog Bakken Bears finalemodstanderen Copenhagen Wolfpack med 100-67.

De aarhusianske storfavoritter styrede slaget mod basketligaens nummer syv fra første fløjt, og midtvejs havde Bakken-spillerne bragt sig foran med 51-35.

Selv om Copenhagen Wolfpack kom tættere på i indledningen af tredje periode, så endte de senere pokalvindere alligevel med at trække fra, så stillingen var 79-56 før fjerde og sidste periode.

For et år siden var Bakken Bears længe foran mod Svendborg Rabbits, og trods en Bakken-føring på 23 point, så endte Svendborg med at tage titlen efter et stort comeback.

Hos kvinderne vandt Hørsholm pokaltitlen med en sejr på 71-64 over Sisu, der ellers var foran med 20-11 efter første periode. Sisu stillede op i Horsens som forsvarende mester.

