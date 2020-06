Svarer igen på stripklub-besøg

Patrik Sjöberg, der satte verdensrekord i højdespring i 1987, er havnet i noget af et uvejr for sin tur på stripklub

Den legendariske højdespringer Patrik Sjöberg er blevet noget upopulær for sin nylige tur på stripklub.

Her optog han nemlig i selskab med kvindelige ansatte på stripklubben en udsendelse til sin podcast, Sjöberg och Guldtand, beretter Expressen.

I forbindelse med optagelserne lagde Sjöberg et billede op på Instagram fra stedet, og det blev mødt med stor utilfredshed af svenskerens følgere.

Nu svarer han igen på kritikken.

- Sidst jeg tjekkede, havde vi tankefrihed og frit demokrati i Sverige, siger den tidligere højdespringer til sit forsvar.

I 1987 skubbede Patrik Sjöberg for alvor ved grænserne for højdespring, da han først sprang 2,31 meter og siden slog verdensrekorden med sine 2,42 meter. Foto: Sadayuki Mikami/Ritzau Scanpix

Objektiviserende

Tanken bag podcast-afsnittet var, at de to venner skulle skildre, hvordan livet som stripper er.

'Hvordan er det at arbejde på en stripklub? Hvordan er det at leve med fordommene? Sjöberg og Guldtand undersøger livet som stripper', lyder det i beskrivelsen af afsnittet.

Den præmis tager blandt andre debattøren Nina Rung afstand fra.

'At lægge et indlæg op om en stripklub, hvor det hele bunder i idéen om, at kvinder findes for mænds sexlyst er totalt objektiviserende af kvinden,' skriver hun på sin Instagram-konto.

På Sjöbergs Instagram-konto kan man se, hvordan der også blev plads til en udklædningsfest, da makkeren Alex 'Guldtand' Sahlin iklædte sig et indianerhøvding-kostume til et mindre show.

En optræden, der heller ikke er blevet modtaget særlig godt, men den tidligere højdespringer holder fast:

- Jeg synes, diskussionen bliver taget ud af dens sammenhæng. Ingen, som kritiserer mig, har jo hørt afsnittet. Jeg synes bare, det er skørt, at folk bliver så vrede over det, for diskussionen er helt ulogisk for mig, siger han.

Patrik Sjöberg satte standarden for moderne højdespring, da han i 1987 satte verdensrekord i disciplinen.

Hans hop på 2,42 meter er siden kun blevet slået af cubaneren Javier Sotomayor, der i 1993 sprang 2,45 meter.

