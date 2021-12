Svensk OL-helt: - Jeg vil bare dø

Den svenske skøjtelegende Jonny Nilsson er så plaget af sygdom, at han ikke har lyst til at leve mere

I sin samtid var han den allerhurtigste.

Jonny Nilsson brillerede på de lange distancer i hurtigløb på skøjter og havde i 1963 verdensrekorden på 3000 meter, 5000 meter og 10.000 meter.

Han tog OL-guld på den lange distance i 1964 i Innsbruck og var i det hele taget Sveriges største sportsnavn i den periode.

I dag lever 78-årige Nilsson et liv langt væk fra rampelyset - ja, faktisk har han slet ikke lyst til at leve mere.

I 1965 satte Jonny Nilsson sin sidste verdensrekord med tiden 7.33,2 minutter på 5000 meter. Den verdensrekord har landsmanden Nils van der Poel i dag. Den lyder på 6.01,56 minutter. Foto: Ivar Aaserud/Aktuell/Ritzau Scanpix

Det har han forklaret i et interview i Expressen . En kræftdiagnose kombineret med et drilsk brud på armen, der ikke vil hele, har nemlig gjort hans liv til et helvede:

- Livet siver ud af min krop - jeg bliver dårligere og dårligere. jeg har altid været en fysisk stærk person med en enorm psyke, der gjorde, at jeg blev verdens bedste. Men nu orker jeg ikke mere.

- Jeg er et oprigtigt menneske, men bruddet, som ikke vil hele, har sænket mit humør. Jeg bliver dårligere og dårligere og vil bare dø, siger Jonny Nilsson, der fylder sig med smertestillende medicin.

- Men ingenting hjælper. Jeg er skuffet over hospitalet, der ikke har har hørt på mig og stillet spørgsmål til, hvordan min cancer-medicin påvirker helingen af min krop.

- Var jeg blevet opereret med det samme, var jeg sluppet for at have så ondt, siger Nilsson.

I 2017 fik han en bekymrende diagnose. En prostatakræft havde spredt sig til resten af kroppen, og han har tumorer og metastaser i ryggen, hoften og i hovedet.

Det har påvirket hans mobilitet, og han forlader stort set aldrig huset i Hindås lige uden for Göteborg.

- Jeg var en kort tur ude på græsplænen i sommer, men ellers er jeg mest inde. Jeg orker knap nok at sidde op, siger han.

Jonny Nilsson nåede ud over sin olympiske guldmedalje også at blive verdensmester i allround-konkurrencen (fire distancer) i 1963.