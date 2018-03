Svimlende odds: Tjen kassen, hvis Oscar-vinder nægter at modtage pris

#metoo-bølgen har i månedsvis fået mandlige skuespillere, instruktører og producere til at ryste i bukserne, og hashtagget kan meget vel få en indflydelse ved dette års Oscarshow. Man kan få et svimlende odds på, at en Oscarvinder i solidaritet med bevægelsen nægter at modtage sin pris.

Herhjemme i Danmark har det største fokus op til årets Oscaruddeling ganske forståeligt været på den svenske film The Square, som har danske Claes Bang i hovedrollen. Bookmakerne spår den fine chancer for at vinde titlen som årets bedste udenlandske film, da kun chilenske A Fantastic Woman vurderes som større favorit.

Ved årets Oscarshow er det dog ikke kun de klassiske prisuddelinger, man kan spille på. Vil man forsøge at tjene penge på showet, som løber af stablen natten til mandag dansk tid, kan man traditionen tro finde en lang række af skøre og sjove specialspil hos bookmakerne.

#nejtak

Flere af de allermest magtfulde mænd i Hollywood er de seneste mange måneder blevet fældet af #metoo-bølgen, hvor kvinder offentligt har sagt fra overfor alle typer af misbrug og mishandling fra mandlige kollegaer og overordnede. Flere af Hollywoods allerstørste navne har været i offentlig gabestok og er blevet skrevet ud af film og kylet ud af filmselskaber.

Oscarakademiet er utallige gange i årenes løb blevet kritiseret for at være mandsdomineret og at favorisere mandlige skuespillere og filmskabere. Det er derfor slet ikke utænkeligt, at en kvindelig Oscarvinder vil levere den ultimative protest mod Akademiet og nægte at modtage sin pris. Hos bookmakeren Nordicbet kan man få sine penge 21 gange igen, hvis en Oscarvinder afslår sin pris.

Og det vil i så fald ikke være første gang. Faktisk er det sket hele tre gange tidligere - mest bemærkelsesværdigt i 1973, hvor Marlon Brando blev væk fra showet, fordi han var utilfreds med den måde, skuespillere med indiansk afstamning blev behandlet i Hollywood. Da han alligevel vandt prisen som Bedste Mandlige Skuespiller for sin rolle som Vito Corleone i The Godfather, havde han instrueret en forholdvis ukendt skuespillerinde af indiansk afstamning til at gå på scenen og afslå prisen på hans vegne.

Akademiet vs. Trump

Sidste års vært, komikeren Jimmy Kimmel, har fået genvalg, og han har løftet lidt af sløret for, hvad man kan forvente af ham i år. Han har kategorisk udelukket at lave jokes om de seksuelle skandaler, der har rullet i Hollywood de seneste måneder, mens han til gengæld gerne vil lave sjov med USAs præsident, Donald Trump, som har et notorisk dårligt forhold til Oscarakademiet.

Hos Unibet og Betfair kan man spille på, hvor mange gange Jimmy Kimmel nævner Donald Trump i sin åbningstale og i løbet af hele showet. Ved Kimmels åbningstale sidste år, som var 1363 ord lang og varede i knap 9 minutter, nævnte han kun præsidenten en enkelt gang.

Hos Unibet kan man også fange odds 2,50 på, at Trump tweeter over 2,5 gange i løbet af Oscarshowet. Med tanke på, hvor meget tid præsidenten bruger på Twitter, kan dette virke som et fristende spil.

Sidste år var Trump bemærkelsesværdigt stille på det sociale medie under showet og svarede end ikke, da Jimmy Kimmel i slutningen af aftenen sendte ham et provokerende tweet, men det skyldtes, at han holdt middagsselskab for USAs guvernører. Der er ingen meldinger om, hvad den amerikanske præsident har indskrevet i sin kalender under showet i år.

In Memoriam, Kanye West og Kim Jong-un

Det er en fast tradition, at skuespillere, instruktører og andet filmfolk, som er gået bort i løbet af året, bliver hædret i en videosekvens på tre til fem minutter under Oscarshowet. Det sker også i år, og oftest - men ikke altid - sluttes videosekvensen af med et billede af den største afgåede stjerne, som derved hædres ved at få et par sekunder længere end de andre. Sidste år var det Carrie Fisher, som måske er bedre kendt som Prinsesse Leia fra Star Wars, der var sidste prominente navn på lærredet.

Unibet, Nordicbet og bwin tilbyder spil på, hvem der afslutter videosekvensen i år. Alle tre har oplistet en række navne, hvor James Bond-legenden Sir Roger Moore er favorit - Nordicbet giver odds 3, Unibet har odds 2,25, mens bwin er helt nede i 1,65. Danske Spil har også spil på Sir Roger Moore, men i modsætning til de tre andre bookmakere tilbydes der ikke spil på alternativer til agent 007. De giver i stedet odds 2 på Sir Roger Moore og odds 1,70 på en hvilken som helst anden.

Nogen husker måske, da Kanye West væltede op på scenen ved MTV Video Music Awards i 2009, mens Taylor Swift forsøgte at holde en takketale, efter hun havde vundet prisen for årets bedste video. Den kontroversielle rapper mente bestemt, at prisen burde være gået til Beyoncé i stedet. Tror man, at Kanye West på lignende vis får forvildet sig op på Oscarscenen i år, kan man hente odds 21 hos Unibet.

Tror man i stedet, at Donald Trump overrasker alle og viser sig på scenen, kan man få odds 51 hos Betfair, mens man kan hente odds 501 hos samme bookmaker, hvis Kim Jong-un på et hvilket som helst tidspunkt sniger sig forbi sikkerhedsvagterne og lister sig ind på scenen.

