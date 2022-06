Svinerig: Indtager listen som den første nogensinde

LeBron James er ikke bare rig. Han er stenrig.

Den 37-årige basketball-stjerne er nemlig blevet anerkendt af Forbes.com, der estimerer amerikaneren til at være blevet milliardær.

Los Angeles Lakers-spilleren tjente vanvittige 121,2 millioner dollars, svarende til over 841 millioner danske kroner alene sidste år.

James er blot den anden basketball-spiller, der bliver milliardær. Den anden er ikke overraskende Michael Jordan, der dog først opnåede den vilde milepæl ti år efter, han var stoppet sin aktive karriere.

Tilbage i 2014 udtale James, at det var hans største mål, og hvis han lykkedes med at opnå det, ville han blive lykkelig.

LeBron James har vundet OL-guld to gange med USA. Foto: Thomas Sjørup

2,6 milliarder i løn

LeBron James har mange forskellige indtægtskilder, og en af dem er naturligvis den løn, han har fået i de forskellige basketball-klubber, han har spillet i.

Alene lønnen han har modtaget i løbet af sin karriere, vurderer Forbes til at ligge i omegnen af 385 millioner dollars, svarende til over 2,6 milliarder danske kroner, og lige nu er han den bedst betalte aktive NBA-spiller.

Uden for banen har James opnået en værdi i omegnen af 900 millioner dollars på reklamer, investeringer og andre foretagender.

På trods af den flotte milepæl uden for banen halter det lidt efter inden for stregerne. Los Angeles Lakers formåede nemlig ikke at kvalificere sig til playoff-kampene. Det er blot fjerde gang i James i alt 19 NBA-sæsoner, at han ikke er med i playoff-kampene.

