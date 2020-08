Tåbelig opførsel koster jobbet

Landsholdsspilleren Joshiko Saibou er arbejdsløs efter åbenlyst at have forbrudt sig mod reglerne, skriver hans nu forhenværende arbejdsgiver, basketklubben Telekom Baskets Bonn

Den tyske landsholdsspiller i basketball Joshiko Saibou blev tirsdag fyret af sin kub, Telekom Baskets Bonn, efter Saibous seneste aktioner forbundet med coronapandemien.

Helt konkret deltog Saibou i en demonstration i Berlin i weekenden. En demonstration mod regeringens kamp mod coronavirussen. Ifølge demonstranterne - og altså også Saibou - har Angela Merkel og co. gjort alt for lidt for at inddæmme den frygtede og dødelige virus.

Det er nu ikke for at tage stilling og deltage aktivt, at Saibou endte med en fyreseddel. Såvel klub som det nationale basketballforbund erkender, at alle har ret til at have en holdning - og tilmed demonstrere for den.

Men, som Baskets Bonns direktør, Wolfgang Wiedlich, skriver i en pressemeddelelse: Vi vil ikke være ansvarlige for en permanent risiko for infektion, som spilleren Saibou udgør overfor sine holdkammerater og andre hold i ligaen.

En trussel mod hygiejnen

30-årige Saibou blev fyret for at overtræde 'betingelserne i den nuværende kontrakt som professionel sportsmand', siger klubben. Eller sagt med andre ord: Saibou røg på porten, fordi han ganske enkelt udgør en trussel mod hygiejnen i tysk basketball, der arbejder for at kunne lukke fans ind til kampe den kommende sæson.

Der var mange mennesker i gaden i Berlin i weekenden. Foto: John MacDougall/AFP/Ritzau Scanpix

Her ses demonstranterne ved Brandeburger Tor. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Ritzau Scanpix

Tyskland har noteret godt 211.000 tilfælde af Covid-19-smittede personer - med over 9000 dødsfald til følge. De seneste uger er antallet af smittede begyndt at stige igen efter et par måneder, hvor tallet ellers var nedadgående.

Ingen ansigtsmaske

Joshiko Saibou, der har spillet ti landskampe for Tyskland, deltog i demonstrationen i Berlin, hvor der efter sigende var op mod 20.000 deltagere. Forsvindende få bar ansigtsmasker og holdt afstand som anbefalet, hvilket fik politiet til at gribe ind og opløse demonstrationen.

Det hjalp heller ikke på hans chancer i Bonn, at han mandag på Instagram viste, hvordan han trænede i et træninscenter med en holdkammerat - også uden at bruge ansigtsmaske.

Han har ved flere lejligheder, skriver nyhedsbureauet AFP, forholdt sig kritisk til myndighedernes ageren under pandemien og tilmed bakket op om flere konspirationsteorier.

- Joshiko Saibou har igen og igen ytret sin holdning om pandemien eller virussen på de sociale medier. Det gjorde han også ved demonstrationen i weekenden ved bevidst og åbenlyst at bryde de velkendte regler, skriver klubben.

