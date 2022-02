Tåkrummende tv: Legenden flad af grin

Det blevet akavet, da de største stjerner i NBA skulle fordeles på to All Star-hold. Rigtig akavet

Hvis man er til tåkrummende tv, så var der smæk for skillingen på amerikansk fjernsyn.

Her sad to af NBA's største stjerner i skikkelse af LeBron James og Kevin Durant på live-tv og skulle vælge holdkammerater til showkampen mellem de bedste spillere i ligaen - og det gik efter de gamle regler i skolegården med en førstevælger og en andenvælger.

De første startere blev rimelig nemt fordelt, og her var det nok mest overraskende, at en af ligaens bedste, nemlig Nikola Jokic, blev valgt som nummer syv.

Men da reserverne skulle vælges, blev det helt komisk.

Hele syv (!) gange forbigik Kevin Durant sin tidligere makker James 'The Beard' Harden, der kort inden havde forladt Durant og Brooklyn Nets til fordel for Philadelphia 76'ers. Ham havde Durant ellers lokket til holdet i en smuk genforening, som de havde ventet på siden de glade dage hos Oklahoma City Thunders, hvor de begge startede deres karrierer.

Men Nets-eksperimentet med de to og Kyrie Irving som monsterets tredje hoved blev aldrig godt, bl.a. fordi sidstnævnte har nægtet at lade sig corona-vaccinere og derfor kun kan spille udekampe. De gik fra titel-favoritter til ret middelmådige, fordi de slet ikke kunne finde formlen sammen. Noget man måske kunne forudsige.

Harden ønskede ikke at gå offentligt ud med sit ønske om at komme væk, men næsten alle transfer-rygter kommer frem i den liga, så hemmeligheden holdt ikke længe. Og det har gjort Durant stiktosset.

På tv tog han forsvarseksperten Rudy Gobert som sit sidste valg i stedet for Harden, der fortsat er en af de mest dødbringende angrebsspillere i ligaen.

Legenden LeBron James var flad af grin, men Durant mente, at han manglede noget højde på holdet. Den faldt ingen i verden for.

James spurgte derpå, om Harden var frisk efter sin lårskade, hvorefter en anden legende Charles Barkley brød ind fra studiet:

- Han har skiftet hold. Han er frisk nu! Stol på mig, LeBron, han tager is på og spiller næste kamp.

Irving, Durant og Harden nåede kun at spille 16 kampe sammen, før projektet blev skrinlagt. Foto: Charles Rex Arbogast/Ritzau Scanpix

Durant gled totalt af på de to næste spørgsmål om eks-vennen Harden og talte pænt om sit udvalgte hold og Nets.

- Jeg er bare glad for, at vi har spillere, der vil være en del af det her, lød svirpet til manden med det berømte skæg.

LeBron James har vundet alle fire All Star-kampe i dette format, og med en fornærmet Durant som modpart lugter det af endnu en sejr til Team LeBron.

Svaret fås natten til mandag 21. februar, hvor det går løs i Cleveland.