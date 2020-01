Tårevædet gensyn: Danskere har roet over Atlanten

Natten til søndag kom fire danskere i mål efter at have krydset Atlanterhavet i en robåd

Der var flag, romerlys og ikke mindst et længe ventet gensyn med familie og venner på havnen i Antigua i Caribien, da danske Lasse Hansen, Mikkel Schmidt, Michael Lyng og Anders Nørregaard i nat dansk tid gik i land efter at have roet over Atlanterhavet.

De fire udgør sammen holdet Row For Veterans i ro-konkurrencen i Talisker Whisky Atlantic Challenge, og i en toptunet robåd har de kæmpet for at krydse et verdenshav.

- De sidste 37 dage på båden har vi snakket om, hvad vi skal spise og drikke, når vi kommer i land, men mest af alt har det handlet om at komme hjem til vores kære. De fik os til at komme hjem, lyder det fra Anders Nørregaard efter ankomsten til Caribien.

Ekstremt vejr

Holdet stævnede ud fra La Gomera på De Kanariske Øer i december, og de tilbagelagde den næsten 5000 kilometer lange tur på 37 dage, 11 timer og 32 minutter.

Det gør dem til den hurtigste danske robåd til at krydse oceanet - endda trods hårde vejrforhold.

Blandt andet måtte holdet en enkelt gang kaste deres drivanker, som man normalt kun tager i brug under meget hård søgang for at øge kontrollen og sikkerheden.

Ligeledes blev de ramt af en 15 meter høj bølge, der tog deres årer med sig.

Turen var dog ikke ren lidelse og elendighed.

- Det var fantastisk. Vi så noget utroligt dyreliv, og vi havde syv eller otte delfinflokke, der svømmede med os - og også hvaler og en blå marlin, fortæller holdkaptajn Lasse Hansen, der også deltog i løbet sidste år.

- Gør jeg det igen? Nej. Men det sagde jeg også sidste gang, og her er jeg, så nu må vi se, siger han.