Tæsket med de bare næver

UFC-darlingen Paige VanZant var længe utilfreds med den førende MMA-organisation og dets betaling, men så blev hun lokket til 'Bare knuckle fighting', der som navnet antyder er boksning uden handsker.

Det har muligvis givet godt på kistebunden, men det har helt sikkert også gjort ondt på 'Vild med dans'-kæmperen, der selv var med til sætte fut under sagerne i forbindelse med den sidste face off, hvor fighterne nærmest altid skal holdes tilbage på dramatisk vis.

Men VanZant fik altså tæsk i sin debut mod veteranen Britain Hart, der over fem omgange slog sig løs og viste sig som den bedre bokser på distancen.

Til sidst forsøgte VanZant at vende kampen, men det viste sig at være en kende for sent til at ændre scoren på 49-46 hos de tre enige dommere.

Hart var ekstra glad for sejren.

- Jeg elsker Paige VanZant. Hun er et forbillede for mig, fordi hun er en køn pige, der kan skubbe grænserne.

Taberen med det enorme følge på sociale medier - der gjorde sig meget berømt med sjove nøgenbilleder under nedlukningen - har skrevet under på at tage flere kamp uden handsker.

- Ydmyg når jeg vinder, ydmyg når jeg taber, lød hendes kommentar efter skuffelsen i debuten.

