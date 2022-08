Tidligere verdensmester faldet i døden

Den tidligere franske verdensmester i alpin bjergbestigning, Adéle Milloz, er omkommet på tragisk vis efter at være faldet i døden med sin makker på en klatretur på bjerget Mont Blanc

Verden er blevet en verdensmester fattigere.

Den 26-årige alpine bjergbestiger Adéle Milloz er afgået ved døden, efter hun og hendes makker faldt i døden på en klatretur i seneste uge.

Det skriver The Telegraph.

De to bjergbestigere var i færd med at bestige Aiguille de Peigne-ruten, der ligger på Mont Blanc, da ulykken indtraf.

'Ligene af de to franskmænd blev fundet langs skråningen i Aiguille du Peigne. Ligene blev fundet af andre bjergbestigere, der havde valgt den samme rute. De blev senere evakueret i choktilstand', skriver mediet.

Politiet vurderer det lige nu som et uheld, men efterforskningen er stadig i gang.

'Vi sender de dybeste kondolencer til familie, venner og tidligere holdkammerater,' skriver det franske politi på Twitter.

Milloz og hendes partner trodsede anbefalingerne om at lade være med at gennemføre ruterne, da det på grund af tørken i Frankrig er blevet mere farligt at klatre rundt i bjergene.

Den succesfulde franske kvinde vandt i 2017 verdensmesterskaberne i individuel alpin bjergklatring og blev året efter europamester.