Tidligere verdensmester vil blackliste russiske topatleter

Mens krigen stadig hærger i forskellige ukrainske byer, arbejder det ukrainske parlament nu på at straffe russiske topatleter.

I hvert fald hvis man skal tro Olha Saladukha, der er tidligere verdensmester i tre-spring og nu sidder i det ukrainske parlament.

- Ukraine vil insistere på, at der indføres sportssanktioner, indtil den sidste soldat har forladt Donetsk, Luhansk, Krim, Mariupol og Berdyansk, siger hun til den ukrainske avis Pravda.

Hver dag samler Ekstra Bladet de seneste nyheder om krigen i Ukraine Krigen i Ukraine: Dagens overblik

56 navne på listen

Der er i parlamentet blevet udarbejdet en liste over russiske atleter, der på den ene eller anden måde har støttet eller retfærdiggjort Ruslands krig mod Ukraine.

Listen indeholder i skrivende stund hele 56 navne, og atleterne kommer fra vidt forskellige sportsgrene.

Saladukha og resten af parlamentet har et meget optimistisk ønske om at få alle de russiske atleter suspenderet på livstid fra alle sportsaktiviteter.

Annonce:

- Målet er at få fjernet den russiske propaganda fra sport, siger Saladukha til NRK.

Anatoliy Tymoshchuk er også røget på den sorte liste trods sit ukrainske statsborgerskab. Foto: Darko Vojinovic/Ritzau Scanpix

Blandt de 56 navne er den ukrainske fodboldlegende Anatoly Tymoshchuk, der spillede 144 landskampe for det ukrainske landshold. Grunden til, at han er røget på blacklisten, er, at han forblev tavs efter invasionen og ligeledes beholdt sit job som assistenttræner i den russiske storklub Zenit Skt. Petersburg.

Også den blot 21-årige Veronika Stepanova er røget på listen, efter hun også nægtede at tale om Vladimir Putin og fik taget et billede med ham, efter hun havde vundet OL-guld i langrend i Beijing i vinter.

Se hele listen her.