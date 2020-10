Tilbudt 600.000 for at tabe - så købte de dommerne

Den svenske bryder Jimmy Lidberg blev tilbudt 600.000 kroner for at tabe en vigtig brydekamp. Det blev et nej tak, men matchfixerne fik deres vilje på anden vis

600.000 kroner for at tabe en enkelt kamp lyder som noget, der potentielt kunne friste, men ikke hvis der er en OL-billet på spil.

Den nu pensionerede bryder Jimmy Lidberg fik uventet besøg under opvarmning til en OL-kvalifikationskamp.

En engelsktalende mand kom traskende ind i lokalet med tilbuddet om en stor sum penge, hvis Jimmy Lidberg til gengæld tabte sin afgørende kvalifikationskamp med vilje.

Selv om pengene ville lande et tørt sted, takkede Jimmy Lidberg nej tak til tilbuddet.

Men det skulle vise sig, at den engelsktalende matchfixer havde en plan b.

Som kvalifikationskampen skred frem blev kampens dommere mere og mere uretfærdige, og en 6-0 føring blev hurtigt til 6-6.

En afgørende runde stod for døren. En runde, hvor en tur til OL i Beijing kunne blive en realitet.

Men sådan skulle det ikke ende.

Dommerne gav Jimmy Lidberg en tredje og sidste advarsel, som betød, at svenskeren blev taberdømt.

Det stod nu klart for Jimmy Lidberg, hvad der var sket.

- Det gik op for mig, at kampen var blevet styret fra start. Da jeg sagde nej, var matchfixeren bare søgt over til dommerne. Jeg kom ikke til OL, som var min helt store drøm. Det var også sket tidligere i min karriere - bare ikke for et helt så stort beløb, forklarer Jimmy Lidberg til Aftonbladet.

Historien kommer i kølvandet på bogen Brottarbröder, som er skrevet af bryder-brødrene Martin og Jimmy Lidberg.

Jimmy Lidberg har siden trukket sig fra brydning blandt andet grundet den gennemsyrede korrupte kultur.

Dansk frieri går verden rundt: Må vente med kysset

Agüero i massiv modvind efter denne episode

Er kørt fra lilleput til sportschef: Et gear op