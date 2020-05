Tjener chokeret over hans drikkepenge

Servicen var formentlig virkelig god, siden NBA-stjernen lagde over 700 procent i drikkepenge

Drikkepenge er værdsat de fleste steder, men nok lidt mere i denne sag.

NBA-stjernen Andre Drummond var på restauranten Che i Delray Beach i Florida, og her fik han lidt at spise. Det beløb sig til 164 dollars, hvilket er omkring 1100 kroner.

Det er ikke unormalt at lægge omkring 15-20% i drikkepenge i Florida, men man må selvfølgelig gerne gå over, og det må man sige, at den tårnhøje sportsmand gjorde.

Han smed nemlig 1000 dollars oveni, hvilket er lige i underkanten af 7000 danske kroner.

Tjeneren Kassandra Diaz vidste ikke, hvem hun havde serveret for, men hun var i chok, da hun så, hvilken flottenhejmer han var.

- Jeg rystede og græd glædestårer, da jeg så, hvad han havde givet mig. Jeg vidste slet ikke, hvordan jeg skulle reagere. Jeg ville ikke tiltrække mig opmærksomhed, men jeg kunne heller ikke beskrive min glæde.

- Det er så fedt at se folk gøre gode gerninger i disse usikre tider. Jeg vil aldrig glemme det. Mange tak igen, lyder det fra tjeneren via restaurantens Instagram-profil.

Spisestedet takker ligeledes Drummond for generøsiteten og byder ham velkommen tilbage.

Der er gode penge i NBA-karrieren. Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix

NBA-stjernen er da også god for pengene, da han har tjent over 100 millioner dollars i sine otte sæsoner. Og det er bare i løn fra de klubber, som han har repræseneret. Derudover har han også lukrative sponsorater.

Næste sæson står han til at tjene 28 millioner dollars svarende til 190 mio. danske kroner. Det er den slags penge, man får, når man er en af de bedste i reboundspillet i verdens bedste liga ...

Andre Drummond var for fire år siden i Danmark, da han deltog i NBA's charmeoffensiv 3X. Her spillede han showkamp sammen med de danske kommentatorer Thomas Bilde og Peter Wang.

