Tjener styrtende efter fyring

Den tidligere WWE-stjerne Mandy Rose blev tidligere på måneden fyret af WWE, og siden da har hun tjent over 500.000 dollars på sin 'Fantime-profil', hvor hun deler eksklusive billeder og videoer

Det er sjældent, at man er i rigtig godt humør, efter man er blevet fyret, men det er Mandy Rose nok.

Den nu tidligere WWE-stjerne er nemlig begyndt at tjene rigtig mange penge på hendes 'Fantime-profil', hvor hun deler eksklusive billeder og videoer til betalende brugere.

FanTime er en platform, der på mange måder minder om OnlyFans, hvor brugerne kan betale for at se eksklusive billeder og videoer.

Efter hun blev fyret af WWE, har hun tjent over 500.000 dollars, svarende til mere end 3,5 millioner kroner på FanTime - og det er altså på blot en god uges tid.

Det skriver TMZ.

Fyret efter lækket sexvideo

Roses agent forudser, at den tidligere NXT-champion kommer til at tjene over en million dollars inden juleaften, som altså kun er få dage væk.

Årsagen til, at Rose blev fyret i første omgang, var netop på grund af hendes profil på FanTime.

WWE havde tidligere advaret Rose om, at hun skulle stoppe med at dele frække billeder og videoer på internettet, men hun stoppede altså ikke, og det kostede en fyring af WWE.