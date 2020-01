Tjente 100 mio. - nu lever han på gaden

Det er gået helt skævt for Delonte West.

Den tidligere basketballspiller har tjent omkring 108 millioner i regulær løn fra sine NBA-kontrakter, men nu lever han på gaden uden en krone på lommen.

Et klip af den tidligere topspiller er gået viralt, og her ser det mildest talt ikke godt ud for den 36-årige West. En slåskamp i omegnen af Washington DC blev filmet og spredt.

Ifølge politiet fortalte vidner, at eks-stjernen startede et slagsmål med en anden mand ved at slå ham med en glasflaske. Derefter fik han selv bank. De to skulle have kendskab til hinanden, men deres relation er stadig uklar.

Hans tidligere agent, Aaron Goodwin, har bekræftet, at det er West på videoen.

Politimanden, der har optaget videoen og muligvis delt den, er i øvrigt øjeblikket blevet suspenderet, fortæller CBS.

West forlod NBA i 2012 og spillede bl.a. i Kina indtil karrierestopept i 2015. Foto: Charles Krupa/Ritzau Scanpix

Har brug for hjælp

Mange nuværende NBA-profiler har udtrykt deres sympati og efterspurgt hjælp fra ligaen. TMZ fortæller, at NBA har rakt hånden ud til West og hans familie.

Den tidligere agent fortæller, at West har hjælp omkring sig, men det er ikke nok efter hans vurdering. Spilleren lider af en bipolar lidelse, som han har kæmpet med gennem en lang periode.

Under karrieren forsøgte West at støtte sin familie økonomisk, men kom selv tidligt i uføre. I 2010 blev han skilt fra konen Caressa Madden, som han fik to børn med, og siden gik det helt galt.

I 2016 kom de første meldinger om, at han levede et liv som hjemløs, men dengang hævdede han, at det ikke var tilfældet.

Delonte West nåede at spille for fire NBA-klubber, heriblandt Cleveland Cavaliers hvor han spillede med en af historiens største spillere Lebron James.

Se også: Zaza stopper øjeblikkeligt: Lynskifte til arabisk eventyr

Se også: Dårligt nyt for Delaney: Stjerne på vej

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj