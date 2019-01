To mænd får 18 års fængsel for mord på OL-stjerne

To mænd er ved en domstol i byen Almaty blevet dømt til 18 år i fængsel for at dræbe den kasakhiske kunstskøjteløber Denis Ten.

Denis Ten blev stukket ihjel med kniv i juli sidste år efter en uenighed med personer, der angiveligt forsøgte at stjæle spejle fra hans bil i hjembyen Almaty i Kasakhstan.

Han døde senere af sine kvæstelser på et hospital i byen i en alder af 25 år.

Kunstskøjteløberen opnåede sin karrieres højdepunkt, da han vandt bronze ved vinter-OL i Sochi i 2014. Det var den første kasakhiske medalje inden for kunstskøjteløb ved et OL nogensinde.

Han fik allerede sit store internationale gennembrud, da han vandt sølv ved verdensmesterskaberne i 2013.

I de sidste år kæmpede han dog også en del med skader, og ved vinter-OL i Pyeongchang i 2018 endte han på en 27.-plads.

Siden da var der snak om, at han muligvis ville trække sig fra kunstskøjteløb og i stedet fokusere på sine økonomistudier.

Præsidenten for Kasakhstans Olympiske Komité, Timur Kulibayev, udtrykte stor sorg, da han hørte nyheden i juli.

- I dag er en mørk dag for alle os, der kendte og elskede denne unge kunstskøjteløber og var inspireret af hans talent og kreativitet.

- Gennem hele sin karriere gik Denis forrest med sin motivation, sin stærke indstilling og med en personlighed som en mester, skrev Timur Kulibayev dengang.

