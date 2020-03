Tog for meget lattergas: Fundet død med kæresten

Husk, at du kan se 2. Division eksklusivt på Ekstra Bladet. Få adgang her.

Den professionelle skakspiller Stanislav Bogdanovich blev torsdag fundet død, efter russisk politi fandt ligene af ham og kæresten, Alexandre Vernigora.

Parret blev fundet med balloner, der indeholdte gas, nærmere bestemt nitrogenoxid, der også er kendt som lattergas. De blev af russisk politi fundet i en lejlighed i Moskva.

Politiet vurderer, at der ikke er tale om en kriminel handling. Bogdanovich og Vernigora havde inhaleret gassen via ballonen, hvilket formentlig forårsagede en forgiftning.

Det skriver BBC.

Stanislav Bogdaovic har været genstand for voldsom kritik, da han ganske for nylig har repræsenteret Rusland i et skakspil online. Tidligere på ugen havde han på sociale medier skrevet et følsomt opslag om, at den langvarige fejde mellem Ukraine og Rusland snart måtte komme til en ende.

Flere medier skriver, at det var Alexandre Vernigoras far, der fandt de livløse lig i lejligheden, og at parret havde plastikposer over hovederne.

Alexandre Vernigora var også en professionel skakspiller og studerede ved Moskva State University.

Ifølge det russiske skaksite chess-news.ru blev Bogdanovich i 2015 rangeret som den ottende bedste skakspiller i verden indenfor lynskak.

Han har vundet forskellige skakpriser ved flere internationale turneringer og har vundet det ukrainske nationale U18-mesterskab i skak.

Mystikken vokser: Nu er han anholdt

Se også: United-talent straffes hårdt for at bide modstander

Kahlenberg sender 77 fodboldfans i coronakarantæne