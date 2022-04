'Topmodel' narrede millioner fra stjernespiller

Har du nogensinde været så vild med et andet menneske, at du var villig til næsten hvad som helst for at hjælpe vedkommende?

Det har den italienske volleyballspiller Roberto Cazzaniga, skal vi hilse og sige.

Den nu 42-årige tidligere landsholdsspiller har i 13 år været i et forhold med en brasiliansk kvinde, Maya.

De har godt nok aldrig mødt hinanden, men kærlighed har der været. Så meget at Roberto gennem årene har pøset flere og flere penge i pigen, fordi hun venligt har spurgt.

Og man vil jo gerne hjælpe dem, man holder af.

'Jeg var overbevist'

Men 'Maya' findes ikke. Hun er løgn og latin og et gevaldigt bedrag angiveligt sat i verden af to kvinder, der ifølge anklagen har løjet og bedraget og snydt, så stakkels Roberto næppe kommer sig foreløbig.

- Vi så aldrig hinanden i virkeligheden, men jeg var overbevist om, at det var hende, sagde Roberto, da det var gået op for ham, hvordan verden hang sammen.

Det var i november sidste år.

En dag i 2008 blev han af veninden Manuela, der også var volleyballspiller, introduceret til 'Maya', der angiveligt var brasiliansk fotomodel. Så er vi ligesom i gang.

Roberto Cazzaniga har gennem mange år været en fortræffelig spiller. Her i aktion mod Tunesien i Mediterranean Games i 2009. Foto: Andreas Solaro/AFP/Ritzau Scanpix

De talte sammen over telefonen, og det var meget godt alt sammen. Så fandt de hinanden på de sociale medier. Det var dengang, Facebook var nyt og spændende, og hvor Roberto fandt ud af, at 'Maya' godt nok lignede topmodellen Alessandra Ambrosio utrolig meget.

Endte i forlovelse

I virkeligheden var det Valeria, der var gode veninder med Manuela, der udgav sig for at være 'Maya', og som havde gjort brug af billeder af Ambrosio.

Kan du følge med?

Roberto faldt pladask for den underskønne kvinde, og det forstår vi da. Ambrosio er flot, men vi mangler endnu at få at vide, hvorfor han gik med til aldrig at møde hende i virkeligheden... De to talte tit i telefon sammen og chattede online. Så godt kørte forholdet, at de endte med at blive forlovet.

Der gik ikke længe, før 'Maya' måtte bekende kulør og indrømme, at hun altså led af en alvorlig sygdom, der krævede behandlinger. Dyre behandlinger.

Og så måtte Roberto i banken.

Ville du overføre fem millioner kroner til hende her? Foto: Richard Shotwell/AP/Ritzau Scanpix

Igen og igen overførte han små og mellemstore beløb. Det stod på i årevis, og på et tidspunkt finansierede han sågar købet af en bil. I alt nåede den godtroende Cazzaniga at overføre i omegnen af 700.000 euros - svarende til 5,2 millioner kroner.

Koma-tilstand

Han har i 13 år gennemført 1400 transaktioner...

Til sidst kunne hans holdkammerater dog ikke klare mere, og de overbeviste ham om at gå til politiet. Og da ordensmagten først tog fat, faldt tiøren for stakkels Roberto.

- Jeg skylder så mange penge væk. Det er ikke let at vågne op fra en koma-tilstand, sagde han til tv-programmet 'Le Iene'.

Myndighederne åbnede en sag, og det er den, der nu efter et lille halvt års tid har ført til, at Guardia di Finanza (det økonomiske politi under finans- og økonomiministeriet) er rykket ud til Manuela og Valeria i henholdsvis Monza og Cagliari og har beslaglagt værdier svarende til en halv million danske kroner.

Sagen er slet, slet ikke slut endnu. De to forfærdelige mennesker står til et retsligt efterspil, og hvis de ellers bliver kendt skyldige, og det håber vi godt nok, de gør, så ryger de i fængsel.

Og Roberto? Ja, vi mangler endnu at få at vide, hvorfor han gik med til aldrig at møde hende i virkeligheden.