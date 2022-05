Toppolitiker raser over tidligere fodboldspiller

Yevgeny Leonidovich Savin er 38 år. Han er tidligere fodboldspiller og nuværende influencer.

Og så er han en forræder!

I hvert fald hvis du spørger rundt omkring i Rusland.

Savin har til sine mere end én million følgere på YouTube forholdt sig kritisk til Ruslands invasion af Ukraine - blandt andet med en dokumentar, der har fået navnet 'Krigen. Tavse russiske spillere'.

Hér taler han blandt andet med den ukrainske landsholdsanfører Andrey Yarmolenko samt dennes to klubkammerater i West Ham Tomas Soucek og Vladimír Coufal om konsekvenserne for lokalbefolkningen i Ukraine.

Han indleder dokumentaren, der er optaget i London, med at sige 'Jeg har tænkt mig at kalde en spade for en spade' - og så understreger han, at der ikke vil være nogen form for censur undervejs, som andre influencere, youtubere, twitter-brugere og andet godtfolk har benyttet sig af.

'Størstedelen bliver manipuleret'

Den er på russisk men med engelske undertekster, så mange i den vestlige verden også kan forstå det.

Og så kan den ses her

Han siger på et tidspunkt: 'Der er mennesker (i Rusland, red.), der er klar over, at der er tale om en invasion. Men størstedelen af befolkning bliver manipuleret, og de har ingen idé om, hvad der foregår i Ukraine'.

Nu er det næppe tilfældet, men hvis Yevgeny Savin havde tanker om at vende retur til Rusland, så vil vi herfra stærkt fraråde det. For han er næppe velkommen.

Læs også: Verdensstjerne langer ud: - Meget unfair

Artem Turov, der sidder i det russiske parlament, Dumaen, er citeret for at sige:

- Jeg så starten på denne kvalmende video. Det er tydelig propaganda. Det er en forbrydelse mod statens interesser, det er ikke andet end en forræder, siger han.

Mundtlig kritik er én måde at udtrykke sin utilfredshed på. I Rusland er der dog også andre knapper at trykke på.

Udelukket fra træningen

Tag nu FK Krasava, Savins klub, der blev stiftet sidste år og som ligger i Ruslands tredjebedste række. Her blev førsteholdets spillere ifølge hjemmesiden sports.ru forment adgang til træningsanlægget. Officielt på grund af ombygning, men de andre hold fik lov at træne.

På Match TV, hvor Savin tidligere har været kommentator, udtalte programleder Anton Anisimov ifølge finske Yle, at han havde lyst til at spytte Savin i ansigtet.

Savin stoppede en langt fra imponerende karriere i 2015. Han nåede omkring det russiske U21-landshold en overgang som helt ung, men ellers var det i mindre klubber, han tjente sine penge som en hæderlig angriber.

Læs også: Medie: Zlatan kan overtage imperium

Han er én af meget få russiske sportsfolk, der offentligt har taget afstand fra krigen. Mange har i stedet hyldet Rusland og de russiske styrker for at forsvare landet.

Veronika Stepanova, OL-stjerne i vinter-legene i Beijing er én af dem.

Under sidste uges Kreml-show, hvor medaljevinderne mødtes med Vladimir Putin, sagde hun blandt andet:

- I mine øjne er Rusland igen et stærkt, stolt og vellykket land. Ikke alle elsker det. Det er tydeligt. Men vi er på rette vej, og vi vil med sikkerhed vinde, som vi vandt ved OL.

Skakstjernen Sergey Karjakin og svømmeren Evgenij Rylov er blandt de mest opsigtsvækkende profiler, der alle har hyldet Putin og Rusland, og som efterfølgende har fået store verbale tæsk internationalt. Rylov er sågar blevet udelukket i ni måneder af den internationale svømmeunion.

Den kan du læse mere om her: Fejrede invasionen: Nu udelukkes han