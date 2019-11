Trængt op i en krog: - Der er ikke manipuleret med noget

Ruslands sportsminister, Pavel Kolobkov, afviser, at det dopingmateriale, landet har overleveret til Den Internationale Antidopingorganisation (WADA), er blevet forfalsket.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Eksperter vurderer, at der ikke er blevet fjernet noget fra det, siger han.

- Det er et teknisk spørgsmål, som er knyttet til systemet. På et snarligt møde mellem specialister fra Rusland og WADA, kan spørgsmålene blive afklaret, lyder det fra Kolobkov.

I januar indvilgede Rusland efter lang tids tovtrækning endelig i at sende testdata fra det berygtede laboratorie i Moskva, der angiveligt har været centrum for organiseret statsdoping af russiske idrætsudøvere.

Men WADA kunne hurtigt konstatere, at der var manipuleret med nogle af de tilsendte data, og organisationen har bedt den russiske regering forklare uoverensstemmelserne.

Foto: Patrick Semansky/Ritzau Scanpix

En uafhængig kommission overvejer samtidig, om Rusada endnu engang skal udelukkes fra det internationale samarbejde i WADA.

Onsdag langede den russiske antidopingchef Yuri Ganus ellers ud efter myndighederne i Moskva, som han anklagede for at stå bag svindel med materialet til Wada. Det afviser Kolobkov.

- Der er ikke manipuleret med noget, som Yuri Ganus har sagt.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at leve op til det, vi har forpligtet os til. Og vi har levet op til det, mener han.

Yuri Ganus mener, at den russiske antidopingenhed, Rusada, som han står i spidsen for, er blevet taget som gidsel i den seneste dopingskandale.

- Rusada har intet at gøre med databasen og overførslen til Wada, sagde Yuri Ganus ifølge AFP til WADA's delegerede på et kongres i Polen onsdag, hvor han også fastslog, at organisationen er offer for "kræfter uden for Rusada".

Han opfordrer WADA til at tænke sig godt om, før man bestemmer sig for eventuelle sanktioner.

Ganus sagde i oktober, at han forventer, at Rusland vil blive udelukket fra OL i Tokyo næste år og vinterlegene i Beijing i 2022.

