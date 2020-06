Træning af syvårig pige forarger

Når træningsentusiasten Jesse Bowen går i træningscentret, og det forekommer rimelig ofte, kan vi afsløre, er det tit i selskab med sin blot syvårige datter.

Og den unavngivne datter er ikke bare med som godt selskab og moralsk støtte.

Hun træner.

Om ikke på lige fod med sin veltrænede mor, så næsten.

Det viser en lang række billeder og klip smækket på Bowens Instagram-profil, hvor mor og datter løfter vægte, træner mavemuskler og meget andet.

Mens der ikke er så meget andet end at bukke og anerkende moderens fysik, får hun skarp kritik for træningen med datteren, der bare omtales som 'bro'.

Det er især datterens udvikling og fortsatte vækst, der synes at bekymre mange af Jesse Bowens følgere.

- Hun kommer til at være lille resten af sit liv, er der en følger, der skriver.

'Du er sindssyg'

Det har især været et af de seneste opslag, hvor datteren dødløfter med hjælp fra en mandlig assistent, der har sat gang i diskussionen - og forargelsen.

- Du er sindssyg, at du lader din datter løfte i så tidlig en alder, skriver en anden, mens en tredje tager den sarkastiske hat på:

- Fuck det, Stik hende noget Botox også, nu du er i gang. De fleste børn har brug for Botox.

- Bare sjov og ballade. Lige indtil hun er 147 cm resten af livet, skriver en tredje.

Moderen - og flere andre brugere - forsvarer dog træningen og datterens vækst.

- Det er en myte. Hun er rent faktisk på 90 percentilen for sin alder. Jeg er selv 175 cm, så jeg tvivler ikke på, at hun bliver høj, skriver moderen i et forsvar.

Jesse Bowen har sammen med sin mand, der er jiu-jitsu-kæmper, grundlagt Militia Fitness i Florida.

De har kunnet konstatere, at datteren nu kan løfte almindelige barbell-vægte på 40 kg, mens hun squatter 32 kg.

Jessen Bowen har i underkanten af 300.000 følgere og bruger ofte sin profil til at vise sin veltrimmede krop frem. Især sixpacken flashes jævnligt.

Mindst lige så tit er der opslag med datteren i gang. Nogle gange sammen med sin mor.

'Hun er aldrig bange'

Et sted skriver Jesse: - Super stolt over, at hun fokuserer på sin form i en intens træning.

- Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal beskrive hende. At sige, at hun er motiveret, synes ikke at række.

- Hun er aldrig bange for at prøve eller fejle. Hun giver ikke bare op. Hun har set olympisk vægtløftning og er overbevist om, at hun kan perfektionere sit stød, fortæller den stolte mor.

Men det oplagte spørgsmål til tvivlerne og kritikerne er selvfølgelig: Kan den intensive træning skade datterens vækst og fysik i almindelighed?

Svaret er nej.

Det er en myte.

Det er der allerede flere, der skriver i kommentarerne under de omdiskuterede billeder. Og det bakkes op i den danske bog '100 myter om motion og vægttab', skrevet af sundhedsforskerne Bente Klarlund Pedersen og Morten Zacho i 2016.

Om styrketræning

- Der har aldrig været et reelt fysiologisk grundlag for denne antagelse (at styrketræning er usundt for børn, red.), og den primære årsag til myten har nok været, at det i nogles øjne ganske enkelt ser forkert ud, når børn løfter håndvægte, vægtstænger eller bruger maskiner, skriver forfatterne.

Kommer senere i puberteten

De henviser til undersøgelser, der dokumenterer, at styrketræning gør børn både stærkere og sundere. Især som alternativ til det faktum, at flere og flere børn er overvægtige. De skynder sig dog at tilføje, at det først og fremmest handler om fokus på god instruktion og tilpasset træning til det enkelte barn.

I forhold til myten om manglende vækst, skriver de, at den sandsynligvis tager udgangspunkt i, at elitebørn i visse sportsgrene som gymnastik forekommer små og sent udviklede.

- Man skal bare huske, at det er en kæmpe fordel at være lille i den type idræt, og at pigerne formentlig er udvalgt og nået så langt netop på grund af deres kropsstørrelse.

Hård træning kan ifølge Bente Klarlund Pedersen og Morten Zacho dog medføre, at børnene kommer senere i puberteten og ’dermed udskyder vækstspurten’.

- Det bidrager yderligere til, at de ser små ud sammenlignet med deres jævnaldrende, der ikke træner så meget.

Undersøgelser viser imidlertid, at disse børn senere har indhentet væksten og når den forventede og normale højde.

- Konklusionen er derfor, at idrætstræning på eliteniveau ikke hæmmer børns vækst, men i nogle tilfælde forsinker væksten lidt.