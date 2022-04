Tragedie på vandet: OL-sejler død

Den olympiske sejler Eya Guezguez fra Tunesien er druknet og har skabt sorg i sit hjemland.

Det skriver Den Internationale Olympiske Komité (IOC) mandag på sin hjemmeside.

- Jeg er chokeret over nyheden omkring Eya Guezguezs død. Hun var et inspirerende talent og en rollemodel for sin generation, siger IOC-præsident Thomas Bach.

Den 17-årige sejler deltog sidste år ved ved OL i Tokyo i sejlklassen 49er FX sammen med sin tvillingsøster, Sarra. Her sluttede de to søstre sidst på en 21.-plads.

Ulykken skete søndag, efter at pigernes båd kæntrede på grund af kraftig vind under træning.

Ifølge BBC var sejlernes trænere til stede i en båd i nærheden, og det lykkedes i første omgang at få trukket søsteren op i sikkerhed. Herefter fortsatte søgningen efter Eya Guezguez.

Det blev forsøgt at give Eya Guezguez hjertemassage, men det lykkedes ikke at få liv i den unge sejler, skriver BBC.

På hospitalet blev hun erklæret død som følge af drukning.