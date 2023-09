Tragisk: OL-deltager filmede sin egen død

En kåd beslutning i en midnatstime midt i juni skulle blive den sidste, Micael Lundmark tog.

Den 36-årige svensker, der repræsenterede sit land ved vinter-OL i Torino i 2006 i snowboard-disciplinen halfpipe, havde hygget med nogle venner, og på vej hjem besluttede de sig for at bade.

De havde talt om at hoppe i Riddarfjärden, der er en del af den stockholmske skærgård. Men de skulle hoppe fra broen Västerbron, der forbinder øerne Långholmen og Kungsholmen.

Den tidligere snowboarder var åbenbart mest frygtløs. Han var i hvert fald første mand til at tage tøjet af, forcere et hegn og klatre ud på de høje piller af den mere end 20 meter høje bro. Han satte endda sin mobiltelefon til rette og begyndte at optage.

Kæmpe brag

Tålmodighed var der ikke meget af, så han meddelte de andre, at nu ville han altså hoppe. Siden så vennerne ham aldrig igen.

- Der lød et kæmpe brag, da han landede.

- Som jeg så det, var det ikke en klokkeren landing. Det var for mørkt, siger hans ven Oscar til den svenske avis Expressen.

Sammen med de øvrige ventede han på, at Micael Lundmark dukkede op igen - men det skete ikke.

- Der gik fem sekunder, fra vi tænkt, 'nu burde han være oppe', til der udbrød fuldstændig panik.

- Der forstod vi, at det havde gået helt galt. Enten kommer man op med det samme, eller også kommer man ikke op, siger Oscar.

Vennerne fik tilkaldt politiet, og en stor redningsaktion blev stablet på benene. Men Lundmark var ikke at finde. Faktisk blev hans lig først fundet 27. august næsten en kilometer fra stedet, hvor han var hoppet i vandet.

Bryllup og begravelse

Micael Lundmarks søster, Evelina, havde talt med ham tidligere på dagen. Havde hørt, at Micael skulle på en date senere, og hun havde bemærket, at han måske kom med partner til hendes bryllup tre uger senere.

Det gjorde han ikke.

Evelina holdt sit bryllup uvis om sin lillebrors skæbne. Og i dag planlægger hun så hans begravelse.

- Det føles så forfærdeligt. Hvordan fanden skal man kunne begrave sin lillebror? spørger hun.

Fra politiet har hun fået sin brors telefon. De har oplyst hende om, at den indeholder en video af episoden, hvor han hopper i døden.

- Jeg har forsøgt at låse den op en enkelt gang med en pinkode, men den er ikke let at gætte. Men jeg vil heller ikke se optagelsen. Det ville have været for forfærdeligt, siger Evelina Lundmark.