Tre års karantæne for at overfalde holdkammerat

Cricket-spilleren Shahadat Hossain er blevet idømt karantæne i tre år, efter at han overfaldt en medspiller under en kamp

Rene eller beskidte bolde. Det kan være forskellen på succes og fiasko i cricket - og et emne, der optager bowlerne, der kaster boldene.

Det har også lige indirekte kostet den bangladeshiske bowler Shahadat Hossain en meget lang karantæne fra sporten.

For i søndagens ligakamp mellem Hossains hold Dhaka Division og Khulna Division kom han op at skændes med holdkammeraten Arafat Sunny Jr. Hossain mente nemlig ikke, at holdkammeraten havde pudset boldene - hvilket kan få dem til at bevæge sig mere i luften.

Hossain var rasende og både slog og sparkede sin holdkammerat, inden tilstormende spillere fik skilt dem ad.

Den slags tolereres ikke i en gentleman-sportsgren, og det bangladeshiske cricketforbund udstedte en hård straf: Tre års udelukkelse til den 33-årige bowler, der endda fik rabat.

- Når man tager hans fortid i betragtning, så valgte vi at straffe ham med karantæne i fem år. De sidste to år bliver dog betingede, siger cricketforbundets tekniske chef, Minhajul Abedin om dommen.

Og hvad mente han så med 'fortid'?

Jo, Shahadat Hossain har før været i mediernes søgelys for voldsomme handlinger.

I 2015 blev han og hans hustru arresteret og anklaget for at have tortureret og udnyttet en 11-årig pige, der havde fungeret som familiens hushjælp.

Efter mere end et års tovtrækkeri blev Hossian frikendt.

Desuden tævede han angiveligt en rickshaw-chauffør, efter at parterne sidste år havde været involveret i en trafikulykke.

Shahadat Hossain, der er noteret for 38 testkampe og 51 endagskampe for Bangladesh, fik ud over sin karantæne en bøde på 300.000 taka, der svarer til 24.000 danske kroner.

